25 may 2019

Acaban de llenar el Wizink Center de Madrid y tienen por delante un montón de conciertos para celebrar una fecha redonda en el mundo de la música. Orgullosos de haber empezado vendiendo en gasolineras y mercadillos, les cansa que los titulares siempre vayan por ahí. Son el segundo grupo que más ha vendido en España en los últimos 30 años y no han cambiado nada. Mismos amigos, mismas costumbres y la misma cercanía que tenían en sus trabajos anteriores.

Pasan horas firmando autógrafos y haciéndose fotos y les encanta. El fenómeno Camela ahora sí suena en las radios. Charlamos con Ángeles y Dioni de muchas anécdotas en sus bodas de plata con la música.

Corazón Los 25 siempre hay que celebrarlos.

Ángeles Sí, lo teníamos claro. Queríamos hacer algo especial y pensamos que sería bonito colaborar con otros artistas y que otros colaborasen en el nuestro. Así salió Rebobinando; duetos con compañeros de profesión que admiramos. Ha quedado un disco muy bonito.

C. Supongo que fue difícil elegir quiénes iban a estar en el disco.

D. Sí, muy difícil. Hicimos una primera selección de temas y ahí ya sabíamos que por ejemplo Antonio Carmona tenía que cantar La estación del querer o Alaska Sueño contigo. Pero luego se nos han quedado muchos temas fuera y muchos artistas como Alejandro Sanz, que no pudo porque estaba hasta arriba con su disco y con otras cosas.

A. En un futuro seguro que hacemos algo. Él estaba encantado, pero no pudo ser esta vez.

C. A Willy Bárcenas no lo conocíais, ¿no? A priori, un dueto curioso. D. Tanto Willy como el grupo son excepcionales. Parece que la canción que hemos hecho juntos le ha gustado mucho a su público y al nuestro. A. Es que parece que nuestro público es solo de un ámbito social y no es así. A Taburete le pasa lo mismo, si vas a sus conciertos te encuentras a todo tipo de personas. Ellos son majísimos y Willy es una gran voz. Nosotros cantamos en tonos muy altos y muchas veces es difícil para el que hace un dueto llegar hasta ahí. Willy llegó al estudio y lo hizo perfectamente y sin ningún problema. Yo pensé ¿cómo te atreves? Ese tono es nuestro (risas). C. Dejemos claro el estilo musical de Camela. ¿Technorumba? A. Esto es technoCamela (risas). Nuestro estilo es tan difícil de definir porque es nuestro, único, creado por nosotros. D. Es nuestra marca. Lo oyes y lo identificas enseguida. Sonido Camela.

C. La chilena Javiera Mena es otra de las colaboraciones. ¿Cuál es vuestra relación con Chile?

A. Es nuestra segunda casa y allí nos quieren mucho. Javiera estaba cuando fuimos por primera vez en 2001. Fue impresionante lo que ocurrió. Nosotros fuimos a hacer promoción para que nos conocieran los medios de comunicación allí. O eso creíamos. Fuimos a una tienda de discos a hacer un playback, pensando que no habría mucha gente, y aquello fue una auténtica locura.

D. Tuvimos que llegar en un furgón antidisturbios, de los de las mangueras a presión (risas). Estábamos asustados. Tienes que ver el vídeo en Youtube. Gente en los árboles, en las farolas, en las ventanas, encima de las cabinas de teléfono… y nosotros no entendíamos cómo 20.000 personas nos conocían y se sabían nuestras canciones. Ni la discográfica se lo esperaba, fue el boca a boca. No sonábamos en radio y no éramos conocidos, pero por lo visto sí se vendían discos piratas nuestros y todo el mundo los compraba.

C. Esto de que los medios no os hicieran mucho caso, ¿os ha pasado mucho?

A. No voy a generalizar porque alguno sí nos apoyó desde el principio, pero es cierto que no le importábamos a casi ningún medio. Éramos esos que hacen música de gasolineras y de mercadillo… Parecía que habíamos hecho mal a alguien para que nos trataran así. Pero oye, nosotros súper orgullosos.

D. También es verdad que la gente de hace 20 años no son los de ahora. Las mentes están más abiertas. Los 40, por ejemplo, nunca nos había hecho entrevista y ahora sí. Estamos encantados.

C. Eso de asociaros a gasolineras y mercadillos, ¿os cansa?

D. Yo siempre lo he llevado por bandera y estoy orgulloso. Así empezamos, vendiendo nuestras maquetas. La discográfica pequeñita en la que estábamos no llegaba a los grandes almacenes.

A. A veces dicen lo de que empezamos en gasolineras como buscando desprestigiarnos. Y yo me pregunto: ¿y qué pasa?

D. Lo que sí me cansa es que todavía pongan de titular “De la gasolinera la estrellato” o “Del mercadillo al número uno de ventas” y cosas así. Te lo digo para que tú no lo pongas, porque los demás, todos (risas).

A. Debería patrocinarnos alguna marca de gasolineras (risas).

"Dioni consiguió engañar a mi hermana para casarse y a mí para cantar con él" Ángeles

C. Pero ahora está de moda decir que se escucha a Camela.

A. Nosotros nunca nos hemos escondido. Nos debemos a nuestro público. Ahora parece que salen del armario y se quitan complejos.

D. Parece que antes lo escondían. Ahora es bonito ver cómo nuestra música gusta a tanta gente

C. Es que lo de cantar al amor y al desamor funciona.

A. Es nuestro motor de la vida. Nos encanta hablar de amor y desamor. Bastantes problemas hay ya en el mundo.

C. ¿Cómo se llevan los cuñados? (Dioni se casó con la hermana de Ángeles).

D. ¡Muy bien! En lo personal y en lo profesional. Cada uno tenemos nuestras casas y nuestras opiniones, pero nos llevamos maravillosamente bien. Eso es parte del secreto del éxito.

C. ¿Cómo os conocistéis?

A. Yo me crié en San Cristóbal de los Ángeles y cuando Dioni se vino a vivir se fijó en mi hermana. Yo recuerdo que me preguntaba todo el rato para sacarme información de mi hermana. Consiguió engañarla a ella para casarse y a mí para cantar con él.

D. ¡Me salió redondo! (risas) Lo bordé. Los fines de semana se venían a casa y Ángeles cantaba conmigo. Me encantaban Los Chichos y Camarón.

A. A mí Michael Jackson. Imagínate. Iba a su casa para que mi hermana fuera con la excusa de que yo cantaba con Dioni.

C. ¿Cómo fue el primer contrato?

D. Pues nosotros encantados. Había una discográfica pequeñita que nos pagaba un disco y firmamos. Luego aprendes y te das cuenta de que lo que has firmado no era lo correcto.

A. No teníamos ni idea. Nos grababan un disco, ganabas algo y podíamos tocar por ahí. Perfecto. Luego ves que has firmado tres años y que no debía de haber sido así. Pero nada serio. Luego ya vinieron las grandes y todo cambió.

C. ¿Qué hacíais antes?

D. Yo era vendedor ambulante junto a mi familia y también transportista con una furgonetilla.

A. Yo trabajaba en una encuadernación, haciendo libros.

C. ¿En qué momento decidís dejarlo todo por la música?

D. Pues cuando se nos presenta la oportunidad de hacer una gira de tres meses. Ahí dijimos: ya está.

C. Dicen por ahí que sois los herederos de Las Grecas...

A. ¿Ah, sí? No lo había oído nunca. Nos han dicho hasta de Mecano, pero de las Grecas no. Si fuéramos dos chicas...

D. Me gusta más de Los Chichos, de Los Changuitos… (risas).

C. Contadme algún momento increíble que os haya pasado.

D. Estar donde estamos ya lo es. Nunca pensé que íbamos a durar tanto. Pero si me preguntas algo concreto, recuerdo en 1997, en Las Fallas de Valencia, en el paseo de la Alameda, que actuamos y allí había 80.000 personas. Eso no lo olvidaré nunca.

C. Sois el segundo grupo que más ha vendido en los últimos 30 años en España y del que menos se ha hablado hasta hace poco.

D. Yo creo que somos los primeros. (risas).

A. Una nunca sabe por qué pasa eso. Si lo de las 20.000 personas inesperadas en Chile le pasa a otros, sale en los telediarios.

D. Y solo lo sacó Terelu en Con T de Tarde. Ahora esas imágenes son más virales que cuando pasó.

C. ¿Habéis cambiado mucho?

A. No. Te lo digo de verdad. Tenemos los mismos amigos y no vamos de nada. Cuando viajo y me preguntan por mi profesión en el aeropuerto, digo artista y me suena raro.

D. Yo sí he cambiado. Ahora soy más guapo (risas).

A. Por no cambiar no hemos cambiado ni el caché que cobramos desde hace tiempo. Preferimos dar más conciertos y cobrar menos para que la gente pueda comprar la entrada a precios normales.

C. ¿Los hijos se dedican a la música?

D. Ángeles no tiene hijos. De los dos míos, uno sí. Rubén compone para Camela con Ángeles desde hace 16 años. El otro ha salido modelo. De guapos han salido a la madre, pero de arte a mí (risas).

