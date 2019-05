25 may 2019

Hace unos días Miguel Bosé cambiaba radicalmente de comportamiento y pasaba de proteger la intimidad de sus hijos a exponerlos por completo ante las cámaras en un photocall. Ahora, Nacho Palau ha roto su silencio para dar su opinión.

"Me da mucha pena. Me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres. Miguel está acostumbrado, los niños no", ha dicho con total claridad el arquitecto en una entrevista en 'El País'. "Esto ha sido una familia, con la diferencia de que dos de los hijos son míos y dos de Miguel, pero los niños se han criado desde el primer momento en esta familia como hermanos", ha añadido.

También ha querido recalcar el hecho de que no ve a los pequeños: "Adoro a mis cuatro hijos y estoy deseando abrazar a los otros dos, a los que ahora no veo. Ivo y Telmo echan de menos a Miguel y a sus hermanos y supongo que pasará lo mismo respecto a mí con Tadeo y Diego".

