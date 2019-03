31 mar 2019

2019 no está siendo un buen año para Miguel Bosé. Desde que se divorciara de su ex pareja Nacho Palau todo ha ido en picado con varios frentes abiertos que no le han hecho nada bien: de la lucha por la custodia de sus hijos al escándalo de su madre Lucía Bosé, por el que podría ir a la cárcel.

Por no hablar de los constantes rumores sobre su delicado estado de salud que tanto ha preocupado sus seguidores. Información que él desmiente mientras que su hermana Paola Dominguín asegura que tiene un problema de voz que no termina de superar por el estrés. Ahora se ha visto envuelto en una nueva polémica.

Shanik Berman, una famosa periodista mexicana asegura que el cantante la agredió en público durante una cena privada a la que ambos fueron invitados por el productor del programa 'Pequeños gigantes', Rubén Galindo. Según la versión de Berman, Bosé le chilló y le dio un manotazo al móvil mientras ésta grababa el evento.

La periodista entró en directo el viernes a través de una llamada telefónica al programa de 'Sálvame' para explicar lo sucedido. "Saqué mi celular y empecé a grabar un video. Yo quería enseñar los periodistas que íbamos a esa cena particular… Cuando vi la cara de Miguel Bosé me dio un manotazo y me dijo: "¡Coño, que no grabes!". Unas declaraciones que los colaboradores del programa no creyeron al no ver ningún acto violento por parte de Miguel Bosé en las imágenes.

La mexicana insistió y aseguró que había otra testigo que vio todo lo que ocurrió al encontrarse cerca: "Cuando me dio el manotazo estaba al lado Verónica Castro. Luego se me cayó el teléfono al suelo y me tembló un poco la mano. No se nos dijo que no pudiéramos grabar". ¿Se pronunciará Miguel Bosé ante los hechos?

