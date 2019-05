27 may 2019

La televisión, en muchas ocasiones, ha dado las mismas alegrías que penas. Lo mismo estás en el éxito absoluto, que te encuentras en lo más bajo del subsuelo. Algo parecido le pasó al Padre Apeles que, según él mismo contó este fin de semana a Emma García en 'Viva la vida', "la televisión le desbordó", sumergiéndole en una depresión.

El Padre Apeles llevaba aproximadamente 20 años sin pisar un plató de televisión. Durante la época de los 90 era conocido por todo el mundo, su papel como tertuliano en programas como 'Crónicas marcianas' o 'Moros y cristianos' le hizo llegar a su punto televisivo más alto. Pero de un día para otro, decidió dar un cambió radical a su vida y abandonar la pequeña pantalla, con el fin de superar esta enfermedad que le hizo estar "al borde de la muerte". ¿Qué ha hecho durante todos estos años?

El Padre Apeles en 'Viva la vida'. pinit telecinco.

"Tenía ganas de morirme. No tenía ganas de vivir. Tomaba muchos somníferos. Iba andando y me torcía mucho los pies. Llegó un momento en que solo tomaba las pastillas. Un amigo médico me inyectaba cortisona.... Fue entonces cuando decidí ir al hospital", confesaba. En 2012 estuvo a punto de fallecer por una "ingesta masiva de medicamentos". En ese momento, decidió comenzar de cero.

Desde los 14 años soñaba con trabajar como comunicador, y eso estuvo haciendo hasta aquel momento. Es cierto que se "arrepiente de cosas", pero también está feliz por muchas otras, como su etapa con María Teresa Campos o sacar dos libros. Así, comenzó a trabajar como director de un archivo histórico en Italia, y ese es el empleo que ejerce hasta la actualidad, y del cual parece estar muy contento y orgulloso.

