27 may 2019

Estaba previsto que hoy Sara Carbonero abandonara la Clínica Ruber Internacional de Madrid después de haber sido intervenida un tumor maligno en el ovario. Pero, al final, el equipo médico que se está encargando de su tratamiento y recuperación ha decidido que lo mejor es que permanezca ingresada.

La noticia la han ofrecido hoy desde 'Ya es mediodía', el espacio de Telecinco presentado por Sonsoloes Onega. Ha sido en ese programa donde se ha advertido que, por cautela, se ha tomado la determinación de que Sara no salga hoy de la clínica. Una noticia que no debe alarmar a nadie, porque no significa que haya habido ningún retroceso en su recuperación.

Ha sido en ese mismo espacio donde han apuntado que Carbonero se encuentra animada y con fuerzas para sortear este nuevo obstáculo que le ha puesto delante la vida. De hecho, ya en aquellas palabras con las que anunciaba su problema de salud en Instagram el pasado martes hacía ver que no iba a bajar los brazos con facilidad.

Esta misma mañana era su hermana Irene la que hacía acto de presencia por las inmediaciones de la Ruber. Sin duda, una visita que ayudar a reforzar a Sara, como también lo hizo recibir a su gran amiga Isabel Jiménez, una de las primeras en presentarse una vez intervenida la colaboradora de Deportes Cuatro.

