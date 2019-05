21 may 2019

Alejandra Rubio ha contado por fin que le parece el abandono de su madre Terelu Campos en 'Sálvame'. Las Campos parece que le dicen adiós a la televisión pero de lo que realmente no quieren saber nada es de su queridísimo ex programa 'Sálvame' con todos sus derivados.

Carmen Borrego se fue por un trato injusto hacia su persona, críticas, burlas y exceso de exposición personal. Terelu Campos se fue por el peso de las críticas de su hermana, por lo que ha pasado en el programa y por su delicada operación que le estaba costando superar más de lo que esperaba. Y es que Alejandra Rubio acaba de dejarlo muy claro: "Tanta tralla que llevaba encima ha explotado todo".

Su hija, Alejandra Rubio, asegura que ella está genial y Terelu lo mismo. "Ahora empieza una nueva etapa y espero que le vaya fenomenal", dice sobre su madre después de admitir que realmente no sabía la decisión tajante de no volver a 'Sálvame' nunca más. "Algo sabía. No estaba totalmente segura. Creo que ha sido buena decisión al menos por ahora para desconectar un poco y estar más tranquila".

Como era de esperar su hija va a estar para apoyarla siempre pero no ha querido pasar por alto sus primeras impresiones sobre lo que le espera a su madre pero de lo que dice su abuela, ni comentarios. "Yo le dije que yo la apoyaría en lo que quiera hacer. De lo que hable mi abuela con su hija yo no me meto ni sé nada. Por ahora yo creo que tiene en mente descansar y de recuperarse de absolutamente todo para poder seguir".

"En el fondo lo echará de menos. Lleva trabajando ahí 9 años. Es como una familia aunque se den palos siempre pero es que es su trabajo. Creo que también lo echará de menos un poco", dice convencida de que extrañará más a sus amigos y la aventura en plató que lo que se imagina.

