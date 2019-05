15 may 2019

Su salto a la fama fue repentino. De la noche a la mañana, coincidiendo con su mayoría de edad, se vio en medio de un 'photocall' organizado por su cumpleaños y su nombre, Alejandra Rubio, empezó a llenar huecos en los medios de comunicación, siempre asociado al de su madre, Terelu Campos.

Pero lo cierto es que, más allá de que Terelu pudiera ponerla en la palestra de manera agresiva, como así opinaron muchos de sus hoy excompañeros de 'Sálvame', ella misma ha potenciado que hablemos de ella. Lo primero, por su faceta como 'influencer'. Y, lo segundo, porque hace un par de meses aceptó tener su propio canal en Mtmad donde hablarnos de su vida.

Allí, nos ha contado cómo es su relación con su familia o qué llevó a que ella y Anita Matamoros, hasta hace no mucho inseparables, se enfadaran y decidieran enfriar su amistad. Ahora, tras conocerse que ha necesitado ayuda psicológica, ha decidido revelar qué es lo que la llevó a ponerse en manos de los profesionales.

"Siempre he tenido un problema con mi mala leche. Todo el mundo que me rodea lo sabe. Hubo una época en la que me enfadaba por todo, todo me parecía mal y horrible. Esto me generaba un problema en vida porque siempre estaba de mala leche y decidí ir al psicólogo", confiesa a todos los seguidores de ese canal en el que pudimos ver a su abuela, María Teresa Campos.

"Ahora solo me junto con gente que me transmita esa energía positiva", explica, dando la clave de qué es lo que ha cambiado para vivir más tranquila. Eso sí, siendo consciente de que el apellido de uno de los clanes más famosos de nuestra televisión es una losa muy pesada, a pesar de haberse desvinculado de él en su puesta de largo pública.

