28 may 2019

Compartir en google plus

Cristina del Valle, cantante, compositora, activista y feminista, acaba de lanzar un nuevo single: 'Ya no vives en mí'. La cantante ha vuelto a resucitar Amistades Peligrosas, un grupo que llegó a vender más de tres millones de discos en nuestro país.

En esta nueva etapa no estará a su lado Alberto Comesaña, sino Marcos Rodríguez. 'Pacto de Sal' es el nuevo álbum con el que ambos intentan marcar un antes y un después en el rumbo del mítico grupo que revolucionó el panorama musical en los años 90.

Corazón No sé si he llegado a casa de Cristina del Valle en el momento adecuado para hacer la entrevista. Me recibe muy sonriente, parece que tiene una celebración: ¿ocurre algo especial?

Cristina del Valle Sí. Ha coincidido que hoy mi perro tiene una cita con su novia, es un día muy especial.

C. A lo mejor quieren estar solos. ¿Cómo se llaman?

C. V. Tití, y su novia, Priscila. Él es un perro callejero y mayor que ella, pero se llevan muy bien y están enamorados.

C. Quiere decir que usted ve bien esta relación.

C. V. Claro. Siempre he tenido animales y practico el activismo animal. Tengo a Tití y a un burro en custodia compartida; se llama Fuego, tiene cuatro años y vive en un pueblo de Sevilla. Tengo también dos lobos apadrinados en Asturias. Colaboro con PACMA, Perros de casa, la Protectora Luna y Gladiadores por la Paz…

C. Pero Tití vive en Madrid.

C. V. Vive conmigo y su historia es un poco dramática. Era un perro que había tenido diferentes dueños en un pueblo de Andalucía. Tití era el jefe de todos los perros que estaban en sus mismas circunstancias. Se habían hecho una pandilla, pero cuando lo vi, me dio mucha pena y me lo traje a casa. De eso hace unos tres años.

C. ¿Cómo es el día a día con Tití?

C. V. Es el rey de la casa, es muy relajado, muy tranquilo, amoroso, demasiado bueno. Al principio me costó, estaba acostumbrado a estar en la calle y se ponía en la puerta para salir, tiene el síndrome del abandono. Antes me lo llevaba a mis actuaciones, pero ahora no quiere, prefiere quedarse en casa.

C. ¿Le han quedado secuelas de su anterior vida?

C. V. Cuando le damos mucha comida, hay veces que se guarda una parte debajo de su cama o detrás del sofá. Lo hace para tener reservas, eso es una costumbre que no le hemos podido quitar. También le cuesta ir con correa.

Cristina del Valle junto a su burro. pinit d.r.

C. ¿Cómo es la relación Tití y Priscila?

C. V. Yo creo que se quieren mucho aunque Priscila, como es más joven, trata de motivarle, trata de que juegue, le salta por encima, le muerde las orejas. Le ha dado mucha vida.

C. En su familia hay seres de diferentes especies. ¿Les gusta la música?

C. V. Menos a Tití, a todos. Cada vez que viene Marcos a ensayar, sale disparado a su habitación. Además de no gustarle la música, creo que tiene celos.

C. Se avecina una época en la que dejan a muchos animales abandonados. ¿Cómo se puede evitar?

C. V. Se abandonan a muchos animales, pero tengo que decir que hay una cosa que ha cambiado en España y es la conciencia animalista. El movimiento animalista, humanista, que aglutina a personas de diferentes ideologías, ha calado, especialmente en la gente joven. Cada vez se denuncia más el maltrato animal, cada vez hay más asociaciones animalistas que con muy pocos recursos acogen a los animales abandonados.

C. No quiero interrumpir la intimidad de Tití y Priscila, de manera que es mejor dejarles disfrutar de la tarde, para hablar de su nuevo álbum.

C. V. Es un álbum muy especial, es Amistades Peligrosas 2. No es un recopilatorio, no son canciones de los 90, porque aunque se ha mantenido el estilo de una forma natural, hemos incorporado canciones inéditas.

C. ¿Como ha sido su unión con Marcos Rodríguez?

C. V. Nació de una historia de química personal muy fuerte. Dos personas que nos encontramos en un momento muy especial, somos dos almas gemelas. Así lo percibimos cuando nos subimos por primera vez a un escenario. Desde que nos conocimos hace un año y medio, no hemos dejado de trabajar juntos.

C. ¿Cómo definiría este álbum?

C. V. Ilusión, profundo amor por parte de los dos por la música y una gran verdad. Es un álbum lleno de verdades.

C. Han vuelto a la carretera. ¿Está mejor ahora el asfalto?

C. V. Está mucho mejor, antes en ir a Galicia se tardaba 10 horas… y la red viaria es una maravilla.

C. Amistades Peligrosas, llegó a vender casi tres millones de discos en los años 90 ¿A qué tipo de público se dirigen ahora?

C. V. A todos los públicos, a los padres que se han criado con nuestra música y ahora nos siguen sus hijos.

Más entrevistas de 'Latidos animales'...

- Emilio Ortiz: "Los perros guías son nuestros ojos"

- Arancha de Benito: "Mi perro va más a la peluquería que su dueña"

- Blanca Marsillach: "Los perros se reencarnan, por eso elijo siempre la misma raza"