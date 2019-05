28 may 2019

Hace una semana, nos sobresalñtábamos con una publicación de Sara Carbonero en su cuenta de Instagram. La periodista anunciaba al mundo que le habían detectado un tumor maligno en un ovario del que iba a tener que ser intevenida. Al día siguiente, la Clínica Ruber Internacional emitía un comunicado para tranquilizar a quien pudiera haberse alarmado, asegurando que se le había extirpado y que se encontraba perfectamente.

Eso sí, advertían que iba a tener que permanecer unos días hospitalizada y que, durante unos meses, recibiría tratamiento. Sara precisa de cudiados médicos aún, pero ya descansa en casa. A pesar de que por la mañana, en 'Ya es mediodía', se había indicado que los facultativos habían tomado la determinación de que descansara allí al menos un día más, lo cierto es que ella misma colgó una imagen desde casa por la noche.

Ya en casa y todo en orden"

"Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón", se puede leer en esa primera publicación desde aquella otra en la que revelaba que padecía cáncer.

No eran pocos los rostros conocidos que no tardaban en dejarle unas palabras de cariño o, simplemente, besos, como hizo Paula Echevarría. "Que te mejores, compañera" (Jorge Javier Vázquez), "Vamos mi chica, a por todas" (Tamara Gorro), "Un millón de abrazos, compañera, llenos de cariño" (Emma García) o "Fuerza linda. Toda la buena energía" (Raquel Sánchez Silva), son algunos de esos buenos deseos que ponen de manifiesto que la colaboradora de Deportes Cuatro no libra esta batalla sola.

