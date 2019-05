29 may 2019

Compartir en google plus

Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor... o no. En el caso de Paula Echevarría, no podemos decir ni sí ni no, sino todo lo contrario. Pero lo cierto es que la actriz ha decidido tirar de álbum de recuerdos y mostrarnos cómo era hace un par de años y que la gente juzgue si es como el buen vino o si les gustaba más en el pasado.

Bueno, en realidad no lo ha hecho por eso, sino para felicitar a su sobrina, que hoy cumple 14 años. Lo ha hecho con uno de esos recuerdos que genera ahora Instagram. Y, aunque es la misma instantánea que utilizó hace un par de años, lo cierto es que la misma tiene algún tiempo más. No hay nada más que verla.

"No encuentro una foto mejor que esta, aunque sea 'repe' para felicitarte princesa. ¡14 años ya! ¡No me lo puedo creer! Te quiero con locura", se puede leer al lado de la foto con la que Paula se dirige a su sobrina Leire.

Esta vez parece que Echevarría ha tenido más suerte, porque los 'haters' no han asomado el hocico por los comentarios. Al menos no de manera masiva. Las palabras que podemos leer al lado de la foto son de felicitación a la niña y poniendo por las nubes la belleza de una Paula que, a día de hoy, vive uno de los momentos más felices de su vida junto a Miguel Torres.

Más noticias sobre Paula Echevarría...

- Paula Echevarría cuenta cómo ha engordado

- Paula Echevarría tiene el vestido de fiesta más impresionante de la firma favorita de Cristina Pedroche

- Paula Echevarría le para los pies a David Bustamante