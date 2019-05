30 may 2019

Ana Rosa Quintana no está de humor. La presentadora se ha visto obligada a detener el programa en directo cuando su paciencia estaba casi agotada, todo por culpa de un ruido muy molesto que no le permitía estar a gusto en el plató. ¿Qué sonaba?

"Un momento", decía de repente Ana Rosa, haciendo que sus colaboradores se callasen inmediatamente. Al parecer, la presentadora no estaba enterándose de nada de lo que contaban sus compañeros porque estaba pendiente del ruido de una taladradora en funcionamiento alrededor de las instalaciones. Después de 14 años al frente del matinal, no tiene reparos en quejarse cuando algo va mal y no dudó en decirlo en alto y en directo: "¿Puede el de la taladradora parar que estamos haciendo un programa?", preguntaba.

"No puede ser. A ver si nos dejan", continuaba, molesta, esperando a que el ruido terminase. Pero el propósito de la periodista era quejarse directamente a la emisora, por eso se atrevió a decirlo en directo con el fin de que no vuelva a suceder: "Esto va para la cadena", afirmó, tajante, atrayendo las miradas de todos sus compañeros. Parece que este imprevisto le ha molestado demasiado. Al final, el taladro paró y el programa continuó con normalidad.

