30 may 2019

Si Anabel Pantoja se pensaba que iba a tener la fiesta en paz desde el mismo momento que anunciara su compromiso de boda, estaba muy equivocada. Quizás se le olvidara que trabaja en 'Sálvame' y que es un contenido lo suficientemente jugoso como para no tratar de exprimirlo hasta que no quede ni una gota. Y van a tener tiempo de sobra, porque el enlace no es inminente.

Para empezar, el programa ha decidido hacerle un 'regalo envenenado': llamar a uno de sus exnovios, del que seguro que ella ya ni se acordaba, para preguntarle qué le parecía que la sobrinísima vaya a dar ese paso tan importante en su vida. ¿Quién mejor que alguien que compartió un pedacito de su vida con ella?

El elegido ha sido Antonio Sánchez, aquel muchacho con el que estuvo justo antes de entrar en 'Supervivientes 2014'. De hecho recuerda que "acabó de una manera no muy buena", pero sostiene que fue porque ella, más que otra persona, lo que necesitaba era tiempo. Pero... sospecha que ya había algo cuando decidió poner el punto y final con él.

El que no es tonto entiende que ahí ya había algo antes"

"Supe por la tele que tenía pareja, cuando hacía nada que había estado conmigo. El que no es tonto entiende que ahí ya había algo antes", manifestaba. A tenor de esto, Anabel era preguntada después si había sido infiel a sus parejas. La respuesta fue un "lo justo" que ni confirma ni desmiente la versión de Antonio, pero que sí pone de manifiesto que, alguna vez, ha sido desleal. Eso sí, para evitar suspicacias, ya dejaba claro que, a su actual pareja, nunca.

Antonio tuvo palabras de cariño para Kiko Rivera e Isabel Pantoja, de los que dijo guardar un cariñoso recuerdo, y subrayando que a la única a la que tenía algo que reprochar era a una Anabel a la que le espera un largo camino de informaciones desde el mismo plató en el que trabaja cada semana.

Por cierto, ¿qué le parece lo de la boda, que era el motivo principal de la llamada? "No me interesa, como comprenderás", le decía a la reportera que realizó la llamada. "Hace ya mucho tiempo y me da bastante igual", remataba.

