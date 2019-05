30 may 2019

Es imposible saber qué se le está pasando por la cabeza a Isabel Pantoja para dar esos bandazos dentro de 'Supervivientes 2019'. Nos referimos a esas amenazas con irse -el martes dijo que no era una amenaza, pero ha vuelto a serlo- y a ese mareo constante al que está sometiendo tanto a la dirección del 'reality' como a la propia audiencia, que ya no sabe si quiere quedarse, irse o que la dejen a medio camino.

Tres veces ha dicho que se iba, que no aguantaba más sin su familia. Sobre todo, sin su madre, que no goza de muy buena salud desde hace tiempo. Tres veces ha dado media vuelta para continuar. ¿Por un tema de dinero? Eso es toda una incógnita, porque sobre Isabel y su participación se han dicho muchas cosas desde que se conoció siquiera la posibilidad de que entrara en el 'reality'.

Tan solo un día después de asegurar que había pedido la carta de renuncia para abandonar Honduras, la artista declaraba: "Es el juego. Mientras la audiencia quiera que esté aquí no voy a tener más remedio que quedarme". Con resignación. Con el dramatismo que parece ir implícito a ella misma.

"Yo no pensaba que me fueran a salvar otra vez. He dicho que voy a estar otra semana más porque ya nominada voy a estar siempre. Eso es así y lo tengo que aceptar", añadía Pantoja, que parece estar pasando un auténtico calvario por el simple hecho de que sus fieles hayan hecho justamente lo que ella pedía en un vídeo el pasado domingo: hacer fuerza para que continúe en liza.

Y es que, con tanta ida y venida, el 'pantojer' debe estar aturdido. Desconcertado. Desubicado. ¿Qué es lo que quiere realmente la Pantoja? Es probable que ni ella misma lo sepa...

