31 may 2019

Algunos medios apuntaban hace unos días que el motivo del cabreo monumental de Telecinco, Mediaset y la productora de 'Supervivientes' con las Azúcar Moreno venía motivado porque las cantantes, tras haber hablado con el hijo de una de ellas desde la isla y cerciorarse de que habían recibido en cuenta el caché de las primeras tres semanas decidieron abandonar.

Jorge Javier Vázquez ya les advirtió que tenían la suerte de que los responsables del concurso eran elegantes y no iban a sacar a la luz los pormenores de ese desencuentro. De hecho, la estrategia por la que han optado es de la ignorarlas. No solo no llamándolas para los debates y galas, sino haciendo como si jamás hubiesen estado en Honduras.

Despreciándolas. Porque las hermanas Salazar ni siquiera aparecen en los vídeos que se ofrecen en los diferentes espacios que Telecinco tiene en su parrilla para hablar de uno de los grandes estandartes de la cadena y de Mediaset. Han eliminado cualquier rastro de ellas, demostrando que aquello que dijo Jorge Javier de que eran consideradas 'non gratas', es real.

A las Azúcar Moreno les puede haber salido mal el tiro. Según Loly Álvarez, en la isla alardeaban de que no necesitaban el dinero y que tenían más de 30 fechas agendadas. Entonces, ¿para qué fueron a a 'Supervivientes'? No son pocas las voces que hablan de que la realidad apunta a que tienen deudas por todos lados. Ellas, mientras, callan.

Ya les tocará hablar. Cuando lo hagan con Mediaset, será en los juzgados, porque ya han dejado claro que este desplante, el más grave de la historia del 'reality', no va a quedar así.

