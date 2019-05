31 may 2019

Hace un par de meses, volvieron los rumores. El runrún. Esas informaciones que hablaban que Bertín Osborne y Fabiola Martínez no estaban pasando su mejor momento. Desde luego que no, pero no porque hubiera problemas entre ellos como pareja, sino porque su hijo Kike, que nació con una discapacidad, atravesó una temporada de médicos que les tuvo con el alma en vilo. A ellos y a toda la familia.

El matrimonio, que el próximo 10 de junio celebrará su 13 aniversario, concedía esta semana una entrevista en la revista 'Hola' en la que, por primera vez, hablaban realmente de la consideración de esas intervenciones del niño para mejorar su movilidad y su calidad de vida. Para que todo el mundo lo entendiera de manera clave, Bertín reveló que Kike fue "operado a vida a muerte". En realidad, lo que sostiene es que se ha visto en esa tesitura en cuatro o cinco ocasiones. Por eso no puede menos que estarle agradecido a la Medicina y a quienes la ejercen.

A lo largo de la conversación, Osborne explica cómo, para él, a pesar de lo complicado que pueda parecer el día a día con una situación así, Kike ha sido un regalo. Lo ha sido por el hecho de haberle abierto los ojos y haber ordenado una vida en la que tenía unas prioridades que, ahora entiende, deben ocupar otro lugar en su escala de valores.

Sobre todo, porque asegura que la capacidad de trabajo que tiene el niño supera cualquier expectativa. Un ejemplo para él y su familia, y par todos los que le conocen, de que uno no se puede rendir en la vida. Por eso, Bertín está entregado para que este pueda tener la mayor autonomía posible.

