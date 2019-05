31 may 2019

El pasado jueves, Kiko Rivera se quejaba públicamente tras la expulsión de Aneth de la mala educación de las amigas de su hermana. Ellas, que van de ‘influencers’, habían sido muy poco respetuosas con su madre, Isabel Pantoja y el resto de su familia que habita en Cantora. Algunas de ellas, en concreto tres de las invitadas la pasada Nochevieja a la finca, protagonizaron escenas sexuales en zonas comunes, a la vista de todos los invitados. Un comportamiento que Kiko no esta dispuesto a tolerar en su casa porque, aunque no viva allí, es su casa, tiene una parte a su nombre registrada en escritura pública.

Lo que allí sucedió solo lo saben los que lo vivieron. Ninguno de todos los que han hablado ha dicho la verdad. La que más se ha acercado, e imagino que es por prudencia, es Anabel Pantoja. Las protagonistas están furiosas, enviando mensajes amenazantes al clan y deslizando la idea de que van a demandar a Kiko. Él, que ha sido el más listo y no ha dado nombres, solo contó por encima lo sucedido.

No he escuchado a ninguna pedir disculpas

Además, a la ‘cuchipandi’ no le interesa que salgan a relucir las identidades de las protagonistas pero mientras, están aprovechando el filón y haciendo caja en todos los programas y revistas. Cada día cuentan una versión, pero no quieren dar carpetazo al asunto y agrandan la historia.

No he escuchado a ninguna pedir disculpas por el comportamiento ni reconocer que hacer esta u otras cosas en casa ajena es de mala educación. Resulta vergonzoso escucharlas y ver a Chabelita sonreír, porque el tema ya le agobia y prefiere que su madre se quede en la isla y no venga para que no pase más vergüenza. No las echaron porque tienen algo más de educación y si les quitaron el móvil es porque no son amigas, eran invitadas, y sospechosas de lo que meses más tarde se ha demostrado. Y por si no lo sabían, cuando llamaron para sumarse a la fiesta, Pantoja no quería que fueran y fue Kiko el que dijo que sí. ¡En qué mala hora!

