1 jun 2019

La guerra entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja lleva tiempo intentando darse treguas pero parece imposible. Los nuevos rumores que afectan seriamente al matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales insinúan que son una provocación de Chabelita. ¿Tendrá el valor Chabelita de causar tanto daño a su familia? ¿Es verdad todo lo que están diciendo?

'Sálvame' ardía con las declaraciones que habían llegado a Gema López y a Kiko Hernández, de fuentes diferentes, con los rumores que intentaba esparcir Chabelita sobre Kiko Rivera. "Intenta utilizar a la prensa para su beneficio propio. Chabelita es de las que opina que si tú me tiras a mí una bombita, yo te voy a tirar una granada. Y, además, hay una diferencia y es que mis amigas están solteras y pueden hacer lo que quieras, pero si yo cuento información puedo desestabilizar la unidad familiar", dice Gema López que está segurísima que detrás de todo esto está la hija de la Pantoja.

Kiko Rivera se lo pasa muy bien a espaldas de Irene" Kiko Hernández

María Patiño ya advirtió en 'Socialité' que Chabelita iba a cargar duramente contra Kiko Rivera y podía desestabilizar su matrimonio. "Ella no ha tenido lo que hay que tener, porque si dices tú has hablado de mis amigas ahora voy a contar lo tuyo. Me parece hasta bien porque das la cara pero utilizas a tu amigo Álvaro para que venga aquí a contarlo", zanjaba Kiko Hernández que en su debido caso la defendería por contar la verdad pero no por manipular, obviamente.

"Lo que quiere contar Chabelita es que su hermano también se lo pasó muy bien. Se lo pasó muy bien a las 19.00 del día 31 de Diciembre de 2018. ¿Qué hacía Kiko Rivera a las 19:00 del 31 de diciembre de 2018? Al parecer se lo estaba pasando muy bien en cantora" insinuaban tajantemente ante la sorpresa de los colaboradores. "Cuando cuenta lo que hacen mis amigas mi hermano está durmiendo y pueden pensar que cena con la familia y a una hora prudencial se retira con su mujer. Pero es que antes de la cena hubo una prefiesta. ¿Qué pasó en esa prefiesta? Yo no fui la única persona que llevó invitados a cantora. Mi hermano también invitó a amigas", explica Gema el que puede ser el razonamiento de Chabelita.

Y, antes de que Anabel Pantoja se hartase de tanta parafernalia y subiese al podio a decir las cosas claras, Kiko Hernández quiso recalcar: "Al parecer en un baño de Cantora Kiko Rivera se lo pasa muy bien a espaldas de Irene".

"Como sigáis esparciendo mierda, muchas amigas no había y las que había ninguna tuvo nada que ver con Kiko. No tengo nada en contra de vosotras. Pero dejad de hacer mierda y contándole a los reporteros de otros programas cosas muy feas", les dijo Anabel que les intentaba frenar sus rumores advirtiéndoles que fue ella quien se encontró lo que estaba pasando aquella famosa noche en Cantora.

