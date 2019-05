31 may 2019

Se le multiplican los frentes a Aneth Acosta, que jamás pudo imaginarse -o sí- que entrar en 'Supervivientes 2019' le iba a traer toda suerte de problemas. Ha pasado una semana desde que Kiko Rivera le echara en cara que, durante la fiesta de Nochevieja celebrada en Cantora, dos amigas suyas mantuvieran relaciones sexuales en un lugar de paso.

Una semana en la que ha tenido que hacer frente a comentarios, críticas y acusaciones, pero seguramente ningunas tan contundentes como las que hacía ayer a 'Sálvame' su exnovio en una conversación telefónica. "Su nombre no es Aneth, es Joanna, Aneth es su nombre artístico", comenzaba, advirtiendo desde el principio que estaba dispuesto a ir contra ella.

"Es muy mala persona, seguro que traicionará a Isa, en cuanto logre lo que logre, la traicionará. Conoce a Chabelita porque ella trabaja de invitada en la televisión de mi país. Cuando Chabelita viajaba a Perú le pagaba ir a las carreras de toros, carreras de caballos, conocer los sitos más pijos de Lima...", continuaba, para añadir: "No tiene de donde actuar, si ves toda su carita de fingir, su risa falsa... Es muy falsa, lo que quiere agarrar televisión, agarrar dinero, ganarse platós e Isabel a tomar por culo".

Miguel, que así se llama el ex de la peruana, lanzaba una advertencia a Chabelita: "Es un poco clasista y elitista, ser peruana no le gusta mucho, preferiría ser española. Le gusta el 'show', sabe como funciona la tele. Ella y Chabelita saben que esto es un 'show' y que hay que dar juego en la tele porque saben que si eres un muerto te echan a la mierda".

Como riñan y le den una pasta, claro que la vende"

"Ella siempre lo dice, a las buenas es muy buena, pero a las malas, es la mejor siendo mala. Tiene mil historias: mensajes, audios, llamadas. Esta es de guardar los mensajes por si en el futuro valen. Todo lo que se mueva al rededor de la Pantoja vale dinero, como riñan y le den una pasta, claro que la vende", proseguía con ese duro discurso contra Aneth.

Y conluía: "Ella se pega a los famosos para hacerse conocida y aprovecharse de eso, es una busca fama desde que apareció en televisión. No sé con que criterio Isabel Pantoja puede confiar en alguien como Aneth. En el estudio delante de mí ella ha cogido el teléfono y ha dicho: 'Esta Isabel Pantoja, que todo el día me tiene con los problemas de la hija. Isabelita todo el día da problemas y luego me llama a mí a darme las quejas'".

