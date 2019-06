2 jun 2019

La pareja del momento ya m√°s que confirmada, Makoke y Tony Spina, est√°n rodando por el 'Deluxe' de vez en cuando. Le ha tocado a Tony Spina hacer frente a la hora de la verdad y resulta que se destaparon m√°s mentiras de Rafa Mora que de Tony Spina y Makoke.

De repente, nada m√°s empezar el 'Deluxe', Rafa Mora insiste en que s√≠ que hab√≠a "saludado a la parejita". Y despu√©s de este comentario y las risas del plat√≥, Tony y Makoke estaban m√°s que serios. Los colaboradores insist√≠an en que cando escuch√≥ el nombre de Rafa Mora se le cambi√≥ la cara a Makoke y al parecer no es para menos. "Me parece lamentable, sucio y ruin todo lo que ha hecho Rafa Mora", dec√≠a ella nada m√°s escuchar a lo que hac√≠an referencia sus compa√Īeros. "¬ŅLo que he hecho yo?", contestaba sorprendido Rafa Mora.

"Lo que has hecho es una gran cerdada. No s√© si hacerte caso porque cada vez que hablas no se si tienes una boca o un culo porque cada vez que hablas la cagas", salta Tony Spina que se nota muy traicionado por el que en su momento era su amigo. Pero Makoke quiso quitarle hierro al asunto ech√°ndose las culpas a ella por dejar ver qui√©n era Rafa: "La culpa es m√≠a que tuve la decencia de invitarte a mi cumplea√Īos. La culpa es m√≠a porque me ca√≠as bien y por haber confiado en ti".

Rafa Mora intentaba distraer la atenci√≥n y no contestaba a nada de lo que estaban diciendo. "¬ŅPor qu√© en vez de hacerte un pol√≠grafo hablando sobre m√≠ te haces uno hablando sobre ti? Si te vas al ba√Īo con chicas en Black House, o les dices a chicas que se vayan a tu casa, o cuando dices "Qu√© putada que esta semana viene Macarena se me cortan las alas"‚Ķ ¬°Venga hombre que eres un cerdo!", le dec√≠a Tony Spina zanjando sus declaraciones con un "Te ten√≠a cari√Īo y pensaba que eras leal y te has vendido al mejor postor".

