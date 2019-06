2 jun 2019

La relación de Tony Spina y Makoke es una de las más cuestionadas de la televisión actual. Especialmente por la diferencia de edad y por ser una relación salida de otro reality prácticamente. Sin embargo, él no teme a nada y se sienta en el 'Deluxe' a destapar todas las mentiras que se habían dicho de su relación.

Una de las preguntas más difíciles de la noche fue una que venía a cola de comentarios del propio Kiko Matamoros. "Tony Spina, ¿estás con Makoke para hacer caja y sacar dinero?", le preguntaba Jorge Javier y antes de que este acabase la pregunta, Tony le interrumpía con un rotundo "No". Conchita tenía la última palabra y así fue. Tony Spina estaba diciendo la verdad y no está con Makoke por dinero. De hecho, Conchita confirma que se siente atraído por ella.

Makoke que explotaba de la ilusión se levantaba de su sitio a darle un beso a su novio mientras todos gritaban y aplaudían. Tony aprovechó su momento de protagonismo para dejar sin palabras a los que tanto habían especulado con dicho tema: "No hemos vendido ni matrimonios, ni hijos… Hemos dicho que estamos bien que vivimos el día a día y no hacemos daño a nadie. A quien le guste bien y quien no que aplauda", zanjaba el novio de Makoke que insinuaba que no estaban haciendo como hicieron otros. Es decir, como hizo la misma Makoke con Kiko y como harán ellos si les llega el momento de casarse.

Pero esta no fue la peor pregunta del plató y la que más silencios ante expectación trajo puesto que una de las preguntas, como había insinuado en el 'Deluxe' suyo, Rafa Mora, era si Tony se sentía atraído por Anita Matamoros. Nuevamente Tony dice la verdad y Conchita confirma que Rafa Mora había malinterpretado las palabras de Tony. Esto podría haber sido un golpe muy bajo.

