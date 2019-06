2 jun 2019

Laura Escanes y Risto Mejides van a ser papás juntos por primera vez. ¡Enhorabuena, pareja! Y la pequeña ya tiene un nombre precioso al que hacen honor cada vez que pueden: Roma. De hecho, fue un deseo muy especial y un viaje de retorno infinito que nunca van a olvidar. Laura Escanes ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes del 'baby shower' tan esperado.

Está, como no, súper emocionada y así lo ha querido hacer saber a sus seguidores. De hecho, todavía no ha hecho el planing de las publicaciones pero no podía esperarse a empezar a compartir la experiencia: "Luego os cuento más detalles y os enseño más fotos pero no pudo ser una tarde mejor. Gracias a todos los amigos y familia que nos acompañaron y nos dieron tanto amor para Roma”, escribe en su post de Instagram súper emocionada y da las gracias a los que han ayudado a que el sitio no pueda estar más bonito.

En sus stories ha enseñado el hermosísimo cartel que ha hecho con globos donde pone Roma en plateado y su look en un sencillo boomerang y la decoración de fondo con tonos pastel de la decoración. Nada de distinciones. Roma disfruta de un 'baby shower' rosa, amarillo, azul, lila, etc. Todo tonos pastel que acompaña como no, con un vestido amarillo color pastel y flores.

Primeras imágenes del 'baby shower' de Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide. pinit INSTAGRAM

Todos sus seguidores se derriten de amor. Además, la imagen que ha compartido en su post fijo junto a Risto Mejide y un "pensnado en ti 24/7" es para nada más y nada menos que derretirse. No tardará en compartir todos los detalles pero no podía haber hecho mejor adelanto para todos sus seguidores.

