2 jun 2019

Isabel Pantoja está dando la nota en 'Supervivientes' por el "robo" de una supuesta lata de comida. Al parecer se llegó a la conclusión de que no la había robado. Pero, entonces, ¿quién se la dio a ella?

Cuando se descubre que Isabel Pantoja estaba comiéndose una lata que no entraba en el recuento de las de su playa, enseguida saltan las alarmas de favoritismos. ¿Le dan comida a Isabel Pantoja? No. Así lo ha asegurado Jorge Javier Vázquez y también ha desmentido que fuese cosa del médico el darle una lata de comida por prescripción médica.

Resulta que la tonadillera intentó justificarlo delante de sus compañeros como que necesitaba proteínas. Fue a pedírselas al doctor o a la organización del programa puesto que iban a hacerle una analítica. Según ella la lata no se la dio directamente el doctor, pero sí que se la encontró como cuando encuentras un pergamino. Los concursantes no la entienden puesto que si fuese por prescripción médica no hubiese tenido que esconderse.

La Pantoja insiste en que no se escondió porque fue el mismísimo Colate quien se la abrió y la compartió incluso con Mónica Hoyos. "Necesitaba proteínas. Estaba muy mal, pedí proteínas porque me iban a hacer una analítica", insistía ella en la conexión en directo. Mientras, Jorge Javier, le preguntaba "¿Esa lata te la encontraste en la playa? ¿Te al dio un pirata olvidado?" y ella confirma que hubo un intermediario: "Sí, pero no puedo decir quién, ni dónde ni cuándo. Pero jamás he metido la mano por esa lata". ¡Que empiecen las conspiraciones!

Una de las argumentaciones más extrañas pero que encajan según propios ex concursantes como Aneth es la de Belén Ro: "Según mi reflexión la persona que le dio la lata a Isabel Pantoja es Violeta. Los hechos se producen el día 10. Violeta por el falso positivo abandona el día 9. Entonces, es posible, que necesitara tratamiento por el falso positivo y le dieran proteínas y al irse de la isla le diera la lata a la Pantoja y Pantoja no la quiera delatar. Por cuando volvió eran tan amigas y tenían esa relación de agradecimiento", decía ante todos sus compañeros en 'Sálvame' justificando que viviendo sola tenía mucho tiempo para pensar.

Pero sin embargo, en 'Socialité' ven una actitud extraña en Chelo García Cortés defendiéndola mientras da su explicación y en los gestos de Omar Montes tapándose la cara o bajando la cabeza mientras Isabel está explicando qué pasó con la lata. Entonces, ¿quién fue?

