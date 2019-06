3 jun 2019

Este lunes, la Campos le regaló la mejor audiencia a Toñi Moreno en Canal Sur. La invitada a 'Un año de tu vida' no quiso hablar de la cadena que la había despedido ("Me quitaron el programa, me quitaron todo… Pero yo ya es que no voy ni a dar el gusto de decir nada") porque venía a otra cosa. María Teresa, que no podía disimular o contener la emoción, se sentaba frente a la compañera que la sustituyó pero a la que no culpó por ello, aunque reconociera que sintió que la había fallado: "Me lo tenías que haber dicho. Por eso me fallaste, por cobarde. Yo te hubiera dicho: hija, pues para que lo haga otra, prefiero mil veces que lo hagas tú…" La frase de la Campos conllevaba una carga de profundidad porque la propia Toñi fue sustituida poco después por Emma García. Y queda claro a quien prefiere la veterana… Moreno intentó pedir más disculpas, pero Teresa ya las había aceptado al acudir al programa: hablaron del ictus, del estrés de la profesión, de su relación con sus hijas… Aunque hay una anécdota que descubrimos y merece ser destacada: la Campos tenía a Toñi bloqueada en su móvil. "Desbloquéame", le pidió. "Si yo no sé hacer eso", respondía entre risas la Campos. Carmen y Terelu ya tienen asignados los deberes.

Carmen Borrego saca el hacha de guerra

El silencio, el escándalo y la conciliación. Así han sido las apuestas personales de las Campos o sencillamente su reacción emocional, en sus despedidas del universo 'Sálvame' (Telecinco). Del vencimiento de su contrato de cadena nos llegaban referencias porque la propia María Teresa lo comentaba con cierta amargura por no rematar sus proyectos. De hecho, se dice por los pasillos que a Vasile le molestó enterarse por una revista de los planes de futuro de la presentadora, que no ha renovado contrato pero tampoco ha hecho comentario alguno al respecto. Dejó de tener su propio programa, dejó de ser la Defensora del Espectador y dejó de ser parte de Mediaset.

Seguimos sin saber si es un retiro definitivo o solo un paso atrás para coger impulso. Por su parte, Terelu concedió su última entrevista en el 'Deluxe' reconociendo que "no podía más" con el esfuerzo titánico que le suponía participar en 'Sálvame'. La colaboradora quiso quedar bien, despedirse de buen rollo… Pero todo se caldeaba con la brutal declaración de Carmen Borrego en 'Viva la vida': "en 'Sálvame' se vive bajo el régimen del terror". La respuesta de J.J. tampoco fue muy edificante: "Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar". Parece que Carmen quiere guerra. Y la va a tener.

Cantora y el sofá de las orgías

Los Pantoja saben más de escaletas de ‘reality’ que muchos guionistas. La cuestión es si se trata de talento natural o es por necesidad, pero tanto Kiko como Isa han sabido alimentar tramas en España y en plató que no solo no van a rebufo de lo que haga su madre en Honduras sino que, incluso, llegan a eclipsar su participación. Y mira que resulta difícil teniendo en cuenta la de cosas que la tonadillera nos está ofreciendo como concursante. Que si ahora no te hablo, que si por mi madre te doy dos besos, que si los besos no me los das donde deberías (suponemos que en la intimidad, claro)… Todo el drama de los hermanos ha quedado eclipsado por un encuentro sexual en el mismo sofá en el que sienta sus reales Isabel Pantoja. El encuentro, que crece en cada entrega (de pareja a trío, de trío a orgía lésbica), fue destapado por Kiko y está levantando una polvareda que da para alimentar cuatro programas. Todo un récord que se quedará corto cuando la estrella se siente a ver sus vídeos y descubra a qué juegos se han dedicado sus hijos cuando iban a defenderla en plató.

