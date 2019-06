4 jun 2019

La lata más famosa de la televisión española está en 'Supervivientes 2019'. Isabel Pantoja fue acusada de robar en la isla de Honduras por la dichosa lata y de repente salen culpables por todas partes menos ella. Pero, finalmente, ¿de dónde salió la lata de la Pantoja? Mientras se sigue investigando, Ana Rosa Quintana se pone de parte de la tonadillera por el asunto de dicha lata de comida que "se encontró".

Tal y como comentaban en el programa de 'Ana Rosa', "Isabel no puede dar toda la información porque seguramente está defendiendo a alguien y por eso dice lo he pedido, lo necesitaba, etc.". Pero no implica que detrás hayan personas culpables que no sean ella. De hecho, en los dichosos vídeos de 'Supervivientes' donde se ve a ella con la lata en el saco, Colate de cómplice y demás, no se sabe realmente cómo llegó hasta allí.

"Eso se llama supervivencia" dice Ana Rosa Quintana con una sonrisa en la cara y posicionándose a favor de Isabel Pantoja que parece más estar cubriendo a alguien que intentando ocultar un delito. Pues robarla no la ha robado sino saldría en todas las pantallas de 'Supervivientes' desde los resúmenes hasta las galas. "Yo, si tendría que seducir a alguien a cambio de comida yo lo haría" dice Alessandro Lequi que, si nos ponemos en el hipotético que dice Ana Rosa del barquero culpable, todo tendría sentido.

"Esto es una persona caritativa y ella no quiere delatarlo. Y me parece normal. Si yo he hecho algo mal no lo comparto. Y ya está", termina diciendo la presentadora que intenta seguir defendiendo a capa y espada a la tonadillera. Para ella fue alguien bueno que quiso tener un detalle y es normal que la Pantoja no lo diga delante de todos y menos de la organización. ¿Sabremos algún día qué pasó con la lata de comida de Isabel en 'Supervivientes'?

