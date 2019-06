4 jun 2019

Conocemos a una Oriana segura y orgullosa de los pasos que va dando en televisión. Ella misma se define así, pero no siempre es, ni ha sido así. La extronista ha tenido momentos de bajón por culpa de otras personas, que intentaban apagarle la luz. "A veces con la autoestima super alta dejamos que otra persona se crea superior", confesaba.

Oriana ha decidido abrirse en su canal de 'Mtmad' con todos sus seguidores y contar una de las experiencias más traumáticas de su vida: su última relación. "Sigo tocada porque no soporto la mentira. No la soporto, me mata", confesaba, dando a entender que le habían sido infiel y que había estado 'ciega' durante un tiempo. Por ello, aconsejaba no caer en las garras de un manipulador, ya que ella todavía estuvo sumergida en un bucle del que le costó bastante salir, donde alguien le hacía pensar cosas que no son reales, pero también, por suerte, ella es muy dificil de engañar: "Me he llegado a creer cosas... aunque no me creía todo lo que intentaban meterme en la cabeza".

El culpable de todo esto no se sabe quién es, pues no se conoce a la última pareja de Marzoli, pero todo esto ha hecho que no tenga ganas de conocer a ningún chico. "No quiero conocer a nadie", confesaba, pues no puede evitar hacer comparaciones y eso puede hacerle más daño. "Que me sepa hacer la idiota no quiere decir que lo sea, no quiero que la gente haga daño gratuito", concluía.

Aun así, ha querido agradecer por Instagram los mensajes de apoyo que ha recibido y deja claro que el video está grabado de hace una semana, cuando aún estaba emocionada por la situación, pero que a día de hoy se encuentra mucho mejor.

