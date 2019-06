4 jun 2019

Aneth está entre la espada y la pared con la familia Pantoja. Después de la truculenta historia del famoso sofá de cantora que nadie se explica aún qué pasó, Chabelita dio la cara por ella y le defendió poniéndose en contra de su propio hermano Kiko Rivera. Sin embargo, Aneth ha traicionado supuestamente a Isabel Pantoja con el único fin de desmentir a los colaboradores de 'Sálvame' sin importarle la privacidad de la tonadillera.

Según cuenta Gema López, en plató, durante una pausa publicitaria, Aneth enseñó un audio de Isabel Pantoja para ratificar que seguían siendo tan amigas como siempre y que Isabel no se llevaba con ella sólo por vigilar a Chabelita. Resulta que con ella estaba Rafa Mora a quien ni considera amigo ni nada. Pero, sí que estaba detrás Gema López a quien le discute haber estado escuchando conversaciones ajenas.

"¿Tú vas a negar que un día aquí en publicidad para demostrar que efectivamente sí que había una amistad y que Isabel Pantoja te tenía aprecio y desmentir a los colaboradores no pusiste ningún audio detrás?", le dice Gema López antes de empezar a discutir con Aneth mientras ella contesta un rotundo "No". Para su sorpresa Gema le contesta que está mintiendo puesto que ella estaba ahí durante dicha pausa y la reproducción del audio de la Pantoja.

Aneth le acusa de escuchar conversaciones ajenas pero Kiko Hernández recalca que la dirección del programa también estaba allí escuchando el audio. Según Raquel Bollo esto no es nuevo porque en una televisión de Perú el presentador contaba lo mismo y ella le acusaba de la misma forma que a Gema de estar escuchando conversaciones ajenas. "No inventemos que de inventos estoy hasta aquí" dice Aneth llevándose la mano a la cabeza. "Han dicho barbaridades, se ha cruzado el límite y me han llamado chantajista ¿No se dan cuenta?", sentencia. Pero lo que no sabe es que la prueba de fuego estará cuando la Pantoja salga de 'Supervivientes' si es que no raja de ella antes en la isla.

