¿Qué le pasa a Kiko Hernández con el clan Campos? Puede que, simplemente, quiera dejar a los ojos de los espectadores una realidad diferente a la que nos venden ellas. Empezando por esa información de que Alejandra Rubio será parte de 'GH VIP' y que Terelu ha desmentido, provocando que su ya excompañero la llame mentirosa delante de la audiencia de 'Sálvame'.

Ahora, su blanco es la matriarca: María Teresa Campos. Tras mucho tiempo en silencio, esperando para ver qué pasaba con el fin de su contrato con Mediaset, parece haber abierto la veda. Primero ofreció una entrevista en Canal Sur, a Toñi Moreno, donde fue más comedida. Aunque es cierto que aprovechó para limar las asperezas con esta, que fue su sustituta en la parrilla de programación, aprovechó para lanzar alguna indirecta de refilón.

El programa de radio de Julia Otero le ha servido para ser más clara, más agresiva. "¡Gracias a Dios ya estoy liberada! Algunos han dicho que yo estaba apenada porque no me renovaban. ¿Qué dicen? Yo no veía el momento de que eso se acabara, porque no podía trabajar en otro sitio. Así de claro", aseguraba, mostrando la alegría por poder empezar a negociar para continuar en primera línea -dice que reaparecerá en octubre-.

"Eran dos años y terminaba en abril y hasta ese momento no podía buscarme nada. Yo, en mi ignorancia de la cosa legal, creía que cuando te hacían un contrato como presentadora era que te dan dinero y trabajo. Porque si no, mejor que no te den el dinero porque desacreditan al profesional no dándole trabajo", proseguía contando sobre esa situación a la que se ha sentido encadenada.

Y concluía, antes de recordar el ictus y ese tiempo de reposo obligado por el que pasó: "Seguramente lo hizo con buena intención, y yo le voy a tener aprecio toda la vida. Hablo de Vasile. Le tengo aprecio y cariño. Se lo voy a tener siempre".

Si no estás a gusto, rompes el contrato"

Estas son las palabras que han chocado con la respuesta de Kiko, convertido en defensor de la empresa que le paga -y que pagaba a María Teresa hasta hace bien poco-. "Va a hacer un programa dirigido por Carmen Borrego y va a coger a la gente de siempre. No tenemos que estar suplicando el trabajar y menos ella. Si no estás a gusto, rompes el contrato", sentenciaba sin rodeos.

