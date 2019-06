5 jun 2019

El nombre de Jamie Dornan comenzó a sonar con fuerza cuando se le eligió para meterse en el traje del protagonista de '50 sombras de Grey'. Pero lo cierto es que ya llevaba unos cuantos años dedicado al mundo de la interpretación. Sin embargo, su llegada no fue fácil, sobre todo por los traumas a los que tuvo que hacer frente en su adolescencia.

Ha sido en una entrevista en 'The Times' donde ha revelado aquella etapa oscura en el que no solo perdió a su madre como consecuencia de un cáncer, sino que murieron cuatro de sus mejores amigos en un accidente de tráfico. "Estaba muy enfadado y confundido. Mi mente era un caos", ha revelado en esa conversación con el diario.

El actor se ha explayado en la explicación de ese capítulo de su vida: "Yo era un adolescente, así que de alguna forma no me daba cuenta de que mi madre no era ella misma del todo. Mi padre vino a buscarme al instituto y, de camino a casa, me dijo: 'Mamá ha superado el día de hoy, pero no va a salir de esta'. El cáncer de páncreas de mi madre había avanzado y ya estaba en estadio cuatro. Murió 16 meses después".

Si no hubiera sido por mi familia me hubiese salido del carril"

Dornan valora el trabajo que hizo su entorno con él: "Si no hubiera sido por mi familia me hubiese salido del carril. Era un desastre, especialmente después de leer la carta que nos había dejado a los niños". Sin duda, con sus palabras les reconoce que, de alguna manera, hayan sido autores del triunfo del que disfruta hoy.

Por si fuera poco, narra la otra desgracia a la que tuvo que hacer frente casi seguido: "No mucho después, cuatro de mis mejores amigos murieron trágicamente en un accidente de tráfico. Estaba realmente enfadado y deprimido, aunque en ese momento no fui consciente".

Sin duda, todo esto le marcó en su adolescencia. Y le dejó un trauma que le llevó a vivir situaciones fuera de lo común: "Había momentos extraños como, por ejemplo, que la mujer de un amigo lleve el perfume favorito de tu madre. Hubo un tiempo que, con esas cosas, tenía que marcharme y necesitaba mi espacio para recomponerme".

