6 jun 2019

Si ya de por sí al Maestro Joao no es que le sobraran las carnes, el resultado de cómo se ha quedado tras perder 19 kilos en tres meses es como para recomendarle que pase por delante de nuestras narices tres veces para podernos percatar de que está presente.

Es cierto que, durante su participación en 'Supervivientes 2018', bajó mucho peso por las condiciones en las que se desenvuelve el 'reality', pero también recuperó algunos kilos. Fue entonces cuando decidió, más por llevar una vida saludable que por necesidad de quitarse muchos kilos, se puso en manos de una especialista.

"Enhorabuena mi querido Maestro Joao. Estoy contenta porque has conseguido perder los kilos que necesitabas para estar en tu peso ideal, pero estoy triste porque ahora te veré un poco menos. Te haces querer muchísimo, nos vemos pronto", se puede leer en el Instagram de esa persona que le ha ayudado, la doctora Electa Navarrete. Y daba por finalizado ese tratamiento al que se ha sometido.

El texto de la doctora no era sino la respuesta a ese vídeo que colgaba él en sus 'stories' de Instagram para darles las gracias por el trabajo que ha realizado con él durante este tiempo. "Maris, por fin he conseguido perder, en tres meses, los kilos que me sobraban", comienza el Maestro Joao su discurso ante sus 'followers'.

"Estoy feliz y quiero agradecérselo a la doctora Electa Navarrete. Gracias a ella lo he conseguido y os lo recomiendo. Para adelgazar es lo mejor, en apenas tres meses 19 kilos. Olvidaos de la estética, es por salud, por felicidad, por vivir sano. Yo soy feliz. Gracias Electa", concluye.

El Maestro Joao después de perder 19 kilos en tres meses. pinit instagram.

