6 jun 2019

Isabel Pantoja tenía un claro equipo con Chelo García Cortes. Tal era la relación de estas, o más bien el servilismo de Chelo como piensan algunos colaboradores que la llaman "Chelordomo", que hasta Marta Roca se ha enfadado desde el plató por culpa de la relación que Chelo tiene con la Pantoja.

No son celos exactamente pues a lo que Marta Roca se refiere es que le gustaría verla sin la Pantoja para que demostrase lo verdaderamente buena que puede ser Chelo coo superviviente. Pero Isabel Pantoja la "manipula" y le tiene como un apoyo y no la deja ser una concursante más. Sea lo que sea, Chelo sigue en la isla y al parecer recupera un poco su espíritu de superviviente.

Mientras hacían el arroz para comer, Isabel Pantoja que estaba sentada en un tronco mirando, supervisando y sin hacer nada, le dice a Chelo que va a meter yesca y arena en el arroz que están cocinando. Y Chelo que se harta de sus consejos le dice "No va a caer porque no me voy a acercar". La Pantoja decide no decir nada más pero unos minutos después les llama la atención a distancia hasta que se levanta a decirles algo.

"Como está allí sentada...", apuntaba Mónica Hoyos que veía que Isabel criticaba mucho pero no se movía ni proponía hacer nada por cambiar la situación. "Se cree que esto es una cocina. Se cree que es un horno de verdad", decía Chelo. Hasta que se pasan entre Chelo y Mónica la yesca para el fuego y lo hacen por encima del arroz.

Isabel enfadada viene y le dice a Chelo imitando el movimiento: "¿A ti no te da igual darle la yesca por aquí (rodeando el arroz) y no por encima del arroz?". Y finalmente, Chelo García Cortés intentaba evitar contestarle ante tal tensión y sólo se limitaba a decir: "No te preocupes que además esta yesca está húmeda". ¿Se acabará la sección "chelordomo"?

Mas noticias sobre Isabel Pantoja

