6 jun 2019

Compartir en google plus

El día que a Shakira le tocó prestar declaración junto a Carlos Vives por un presunto delito de plagio de 'La bicicleta', no tuvo ningún tipo de problema en ser vista. Llegó, sonrió a los medios y entro en la sala para ofrecer al juez su versión de los hechos. Hoy, la cantante colombiana ha seguido una estrategia muy diferente en esa comparecencia judicial en la localidad barcelonesa de Esplugués de Llobregrat por un presunto delito de fraude fiscal.

En primer lugar, porque ha decidido desobedecer al juez y, en vez de entrar por la puerta principal "como cualquier ciudadano", como se le había indicado, ha alquilado una plaza de garage en los juzgados para acceder sin ser vista por toda la prensa y fotógrafos que esperaban para tomar esa imagen tan esperada.

Además, no lo ha hecho sola. Ni siquiera acompañada simplemente por su abogado o por una persona de confianza. La cantante colombiana ha entrado en las instalaciones judiciales rodeada por todo un séquito. De ella, en las pocas imágenes que se han podido tomar, tan solo se veía parte de su cabeza en medio de toda esa gente.

¿Por qué ha actuado así? Es un misterio. Lo cierto es que la Fiscalía acusa a Shakira de haber defraudado 14,5 millones de euros por no cumplir con el Hacienda entre los años 2012 y 2014. Ella sigue manteniendo que no ha incurrido en delito alguno, y no tardaba en mandar un comunicado a los medios defendiéndose sobre este asunto, pero sin dar explicaciones de su escaqueo de los medios.

El comunicado

"Shakira ha comparecido hoy en instancias judiciales con el objetivo de favorecer el esclarecimiento de los hechos relativos a su situación fiscal en España", comienzan esas líneas que sirven a modo de introducción. "Shakira ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado -incluyendo EEUU- y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española", prosigue.

Shakira procedió a pagar la cantidad en su totalidad"

"Tan pronto como conoció el importe que según la Agencia Tributaria Española debía abonar, y antes de la interposición de la querella, Shakira procedió a pagar la cantidad en su totalidad, además de proporcionar información exhaustiva a Hacienda. Por tanto, actualmente no existe ninguna deuda", continúa esa versión que ha hecho llegar a través de su defensa legal.

Y saca la cara por aquellos que han formado parte de su círculo de confianza: "La cantante ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y siempre ha actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de sus asesores, que son profesionales de primer nivel de una de las firmas más importantes del mundo, reputados y reconocidos internacionalmente por su conocimiento en temas tributarios".

Tenemos confianza en que se demostrará la correcta actuación de la artista"

"Al no existir ya deuda tributaria pendiente, el único tema en discusión en este momento es sobre la correcta interpretación de la norma en torno a cuándo se inició la aplicación del criterio de residencia fiscal en España por parte de Shakira", se puede leer en ese texto en el que se añade: "Se trata de un proceso que todavía está en marcha, aunque tenemos confianza en que se demostrará la correcta actuación de la artista".

"Shakira está, como siempre, en disposición absoluta de colaborar con la Administración Tributaria en aras de solucionar la diferencia de criterio. Su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar, y ha confiado y seguido fielmente el criterio de los mejores especialistas y expertos asesores", concluye.

Más noticias sobre Shakira...

- La emotiva carta de Shakira al Barça tras la eliminación de la Champions League

- El 'zasca' de Shakira a Gerard Piqué

- El talento oculto de Shakira