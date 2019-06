7 jun 2019

Tiene 41 años, es padre de Julieta y está orgulloso de vivir de la música desde hace años. Hugo Salazar fue de los pocos que quedaron en nuestra retina tras la segunda edición de 'OT' junto a Manu Carrasco, Nika, Beth, Vega o Mai Meneses, luego Nena Daconte. Huye del estereotipo de guapo, aunque a nadie le amarga un piropo.

Dejó la música unos años por un motivo más que justificado. Acaba de publicar ‘180’, un álbum en el que cuenta mucho de lo suyo con letras que son poesía. Lo ha presentado en Madrid y aprovechamos para tomar unas raciones a la andaluza en Casa Curro. El menú se encarga de elegirlo él, ahora entenderán por qué.

Corazón Después de varios sencillos, por fin llega su nuevo disco.

Hugo Salazar ‘180’ es un álbum que lo he cocinado a fuego lento, en un momento en el que se dice que no se deben sacar discos porque no es rentable. Pero para mí, un disco es una carta de presentación más completa. Prefiero sacar un puñado de canciones juntas, con sentido, a una cada cierto tiempo.

C. ¿Todas las canciones son composiciones suyas?

H. S. Todas. Desde mi segundo disco, que ya me dejaron, compongo yo todo lo que hago. En este hay algunas que son autobiográficas y otras no tanto.

C. ¿Antes no le dejaban?

H. S. Bueno. El primer disco fue cuando salí de Operación Triunfo y me dijeron “vas a cantar esto y de esta manera”. Entiendo que en ese momento era complicado decidir algo.

C. Pero usted entró en 'Operación Triunfo' siendo ya músico.

H. S. Sí, pero algo totalmente diferente. Yo tenía un grupo con dos amigos y una guitarra y lo que hacíamos era ir a bares de Sevilla a cantar cuatro rumbitas. O ir a fiestas a animar donde no nos prestaba atención absolutamente nadie. Luego ya pasé a estar bajo un foco al que todo el mundo mira. Por eso al principio te dejas llevar y aceptas ser producto, y luego ya decides tu camino y lo defiendes.

C. La canción de la que no hay duda que es autobiográfica es la de 'Julieta'.

H. S. (Risas) Sí. Así se llama mi hija. Una canción para ella que va unida al nombre del disco. Muchos creen que '180' es mi altura, un giro o algún número importante para mí, pero en realidad se trata de una medida de velocidad. Con 20 años pensaba que la vida iba muy deprisa y es ahora, desde que tuve a Julieta, cuando me he dado cuenta de que la vida va toda leche. Sobre la canción a mi hija, mucha gente me decía que cómo era posible que tuviera ya tres años y no le hubiera hecho una canción. Mucha presión, Jota (risas). Pero es que todas las que empezaba a hacer eran muy trascendentes y un rollazo. Luego me di cuenta que para mi hija debía ser una canción joven, fresca y que fuera con ella. Entonces salió Julieta.

C. A Julieta la hemos visto en sus redes, bailando mientras usted cantaba en casa. ¿Va para artista?

H. S. Pues fíjate que yo huía de condicionar a mi hija, pero es verdad que tiene muy buen oído. De hecho, ha sido ella la que me iba diciendo qué canciones le gustaban y cuáles no. Podría decir que ella ha sido la que ha testado el disco.

Aproveché una pausa en lo musical para estudiar nutrición"

C. No son muchos los que lo consiguen tras salir de OT, pero usted ¿vive de la música?

H. S. Mi hipoteca, mi coche, el Mercadona y la ropita me lo pago con la música. (risas) Así que, sí.

C. ¿Qué ha hecho estos años en los que le hemos perdido la pista?

H. S. Pues cuando nació Julieta decidí dedicarme a ella e hice una pausa en lo musical. Aunque durante ese tiempo aproveché para estudiar nutrición. Era algo que siempre me interesó desde que entré en OT porque el físico es importante si trabajas cara al público. Era una inquietud que tenía y que finalmente pude hacer. Antes de OT iba a hacer turismo, una carrera de letras, y al final soy Técnico Superior en Dietética y Nutrición y estoy acabando la carrera.

C. Ahora entiendo por qué ha elegido usted el menú de hoy (risas) ¿Dietista con la idea de ejercer?

H. S. ¡Ya lo hago! Yo atiendo en una clínica deportiva a personas que no tengan ninguna patología.

C. ¿Y los pacientes le reconocen?

H. S. En algunos casos sí. Me ha pasado de todo. Muchos no dicen nada hasta el final de la sesión que me preguntan un poco descolocados si soy o no. Y algunas pacientes han venido una sola vez porque les habían dicho que era yo el que estaba allí y querían comprobarlo. Luego resulta que eran seguidoras mías y acaban pidiéndote una foto.

Jota Abril junto a Hugo Salazar durante la entrevista. pinit Alberto bernárdez

C. ¿Puede darme algún consejo?

H. S. Comer varias veces al día y muy variado, mezclando macronutrientes y micronutrientes. Y ejercicio físico. Hay que tener en cuenta que a la semana hay que comer proteína, pescado o carne y legumbres, en siete días hay tiempo para todo.

C. Volviendo a la música, ¿cuándo decide que esto es lo suyo?

H. S. Profesionalmente cuando voy al casting de OT a acompañar a mi mejor amigo. Ahí pensé que podía ser algo importante. Antes tenía un grupo con un par de amigos y antes en un coro rociero. Es que mi madre y mis hermanos también formaban parte de un coro, incluso cantamos en la boda de la Infanta Elena.

C. Cuente, cuente.

H. S. Fue precioso. Nervios, emoción y responsabilidad. Era como estar en un cuento de princesas.

C. ¿Cómo lleva los cuarenta?

H. S. 41 tengo ya y lo llevo muy bien, la verdad. De hecho, cuando tenía 39 ya decía que tenía cuarenta. Yo me veo bien e incluso mejor que antes, que me sentía más maniquí.

C. ¿Se ha sentido así?

H. S. Ha habido una época en la que quizá sí, pero te das cuenta ahora. Yo soy un tío muy normal. Solo soy artista cuando estoy en un escenario. Después soy Hugo, Peluca o Tarugo, que son los motes que me ponen mis colegas.

C. ¿Le condicionó ser ‘el guapo’ de OT?

H. S. A ver si sé explicarlo. Para empezar, no me veo tan guapo como la gente lo percibe o lo percibía. Me veo un tío normal. También te digo que si me dicen guapo por la calle, pues olé. Pero es cierto que si es lo primero o lo único que se dice de ti, pues no es tan positivo. Porque los aspectos importantes de tu carrera, como son mis canciones, quedan en segundo lugar. Y eso sí me ha podido perjudicar en algún momento. Me agrada, pero me da coraje cuando alguien viene a un concierto y dice “oye, no sabía que cantabas tan bien y que tenías este rollo tan chulo en el escenario”.

C. ¿Ha seguido estas ediciones? ¿Cómo las ha vivido?

H. S. Sí. Cuando lo veo me doy cuenta de lo ingenuos que éramos nosotros. Ahora tienen mucho talento pero saben latín. Tienen un desparpajo delante de las cámaras que nosotros no teníamos.

Cantar en el coro de la boda de la Infanta Elena fue como estar en un cuento"

C. Fue una de las parejas más queridas de la segunda edición junto a Nika, que acaba de ser madre. ¿Tienen contacto a día de hoy los que fueron participantes?

H. S. Sí, claro. Tenemos un chat de OT 2 y por eso supe que Nika ha sido mamá. No hay cosa más bonita que tener un hijo.

C. ¿Le veremos en algún programa de televisión?

H. S. Me encantaría. He hecho mucha tele, aunque podría haber hecho más. 'El club de Flo' o 'La copla junior' me encantaron. La verdad es que antes era muy tímido frente a las cámaras, salvo cuando cantaba. Ahora podría dar el discurso de Navidad si el Rey no pudiera.

C. ¿Esa timidez le frenó al salir de la Academia de OT?

H. S. Yo creo que bastante. De hecho, la productora del talent me propuso ir a Tu cara me suena y dije que no por eso. Ahora sé que tenía que haber dicho que sí porque, aunque me llevo genial con Tinet Rubira, es cierto que no contaron más conmigo entonces. Y lo entiendo. Ahora todo es diferente, incluso estuve en la edición de 2017 de OT.

C. Por último, ¿viene con su guitarra a Madrid?

H. S. Ya sé por dónde vas. Desde aquí hago un llamamiento a las aerolíneas para que dejen llevar la guitarra como equipaje de mano, porque ahora no se puede y si va en bodega facturada, con las temperaturas que hay ahí, se destrozan. Y si se dan un golpe, pues peor. Si quiero llevarla conmigo me hacen pagar un billete como si fuera un pasajero y yo la quiero mucho, pero no tanto. (risas)

Más entrevistas de 'Local de ensayo'...

- Camela: "Al principio éramos los que hacían música de gasolineras y mercadillo"

- José Mercé: "A Bruce Springsteen le encanta el flamenco y es fan mío"

- Anitta: "Soy de un sitio humilde de Río. No había dinero para estudiar"