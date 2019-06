7 jun 2019

Menudo revuelo se ha armado porque la joven Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, acudía a la cena de gala en honor de los Trump esta semana en el Palacio de Buckingham. Y todo porque las malas lenguas aseguran que ella y Guillermo tuvieron un ‘affaire’ estando él ya casado con Kate Middleton. Algo que el príncipe desmintió, aunque la sombra de la sospecha siga palpándose en actos oficiales como el del otro día. Y eso que ella está también muy bien casada.

Resulta curioso que con lo sensacionalista que es la prensa británica aún se escandalice por estos comportamientos. Y en su caso más, que lo ha vivido con su padre, el príncipe Carlos y Camila de Cornualles, amante antes que esposa. Aquí en nuestro país ocurre igual. El famoseo está repleto de infieles que, si las revistas nos atreviéramos a publicar sus escarceos, los juzgados tendrían colas. Creánme. Esta semana una de las revistas de miércoles ha puesto en jaque un matrimonio consolidado de una saga joyera. Él ha caído rendido a los encantos de su musa, a la que imaginamos pasará factura. Pero no es el único.

Me cuesta cada vez más ir a fiestas porque me encuentro con algunos rostros que alardean felicidad absoluta con sus parejas oficiales o no paran de proclamar su amor a los cuatro vientos en las redes sociales, cuando por las redacciones de las revistas hemos visto pasar instantáneas de sus infidelidades a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Ya no se esconden y, sobre todo, no se percatan de que cualquiera hoy con un móvil puede inmortalizar su pecado carnal. Existen infinidad de teorías que nos explican por qué los humanos somos infieles por naturaleza. Pero también reconocen que se puede elegir una pareja y establecer vínculos durante toda la vida. Es más una cuestión afectiva y de necesidades. Un pacto en común.

Lo que resulta asombroso es que en la sociedad avanzada en la que vivimos todavía hayan mujeres u hombres que miren hacia otro lado aún sabiendo que su pareja les esta siendo infiel. Eso no es felicidad, es necesidad. Y por lo tanto, ¿que necesidad hay de aguantar? La época del aparentar es pasado. Estamos en la era del respeto y la libertad.

