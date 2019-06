7 jun 2019

Pablo López es un hombre de emociones. Lo representa en cada canción, cada estrofa y cada vez que se sube a un escenario. Y le encanta divagar en ello. El artista ha sumado un tatuaje más a su cuerpo: una molécula a color dibujada en el antebrazo, de la que salen las letras A y F.

"Hoy me he levantado de la siesta y estaba el genio de @laztattoo pintándole coherencia perenne al muslo de mi hermano... no he podido evitar pedirle que juegue con mi antebrazo, gracias Lolo!", contaba en su cuenta de Instagram con una imagen del nuevo dibujo con el que ha adornado su piel. Pero, ¿qué significa?

Aunque no ha dicho literalmente de donde vienen esas iniciales, sus fans le han preguntando por y él, con su humildad característica, no ha dudado en explicarlo: "Es la molécula de la dopamina, cambiando elementos químicos por acordes pintados por seres humanos muy importantes para mí. Básicamente placer a base de canciones y amor...".

López está dejando huella por todo el país y calando, cada vez más, en el panorama musical -que no es para menos-. El que comenzó tocando el piano en la soledad de los hoteles, últimamente, todo lo que lleva su nombre es éxito asegurado. Y estamos encantados de escucharle. El pasado fin de semana protagonizó dos de los momentos más íntimos de su gira en el Polo Music Festival, en Barcelona, con un escenario 360º, donde el público rodeaba al artista y su piano de cola bajo el cielo de la ciudad condal. Un momento muy especial para él tras el que no paró de agradecer por lo que había vivido. "La música. Tú. Gracias", escribía en sus redes sociales. Además, en una entrevista aseguró que volvería a repetir el experimento en diferentes ciudades, se rumorea que en otoño. ¡Ya estamos esperando!

