9 jun 2019

La muerte de Chicho Ibáñez Serrador ha sido un duro golpe para todos, especialmente para su familia y amigos cercanos, como María Teresa Campos, que se acercó a la capilla ardiente, instalada en el tanatorio de la M30, para dar el último adiós al genio de la televisión.

La presentadora acudió acompañada del brazo de Bigote Arrocet, visiblemente afectada. Quiso pararse ante los medios para recordar a Chicho, al que dedicó unas emotivas palabras. A pesar de no haber trabajado con él nunca, sí ha afirmado que: "lo recordaré siempre. Forma parte de esa época dorada de la televisión que no se si volverá".

También relató una anécdota que le había sucedido esa misma mañana: "Estaba en mi casa rompiendo papeles cuando me encontré con una carta que me había escrito Chicho. Yo no sabía nada todavía, fue mi hija Carmen quien me llamó para decírmelo unas horas más tarde", afirmó. Además, orgullosa mostró la carta, en la que se podía leer: "Gracias por tus palabras. Te quiero y te admiro".

