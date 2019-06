9 jun 2019

La de anoche en el 'Deluxe' fue la entrevista que Raquel Bollo llevaba tiempo intentando evitar que ocurriera: que su hijo, Manuel Cortés, se sentase para hablar de su padre, Chiquetete, fallecido hace seis meses.

Durante la entrevista, el cantante ha confesado que nunca tuvo la figura paternal por parte de Chiquetete, al que dejó de ver "entre los seis y ocho años". "Si supiera la admiración que yo siempre le he tenido...", confesaba visiblemente emocionado.

Mi padre se ha ido sin decirme si me quiere"

Y es que, a pesar de que no haya ejercido de padre con él, Manuel Cortés ha confesado que ha sentido "cariño y respeto" hacia él. "Mi padre se ha ido sin decirme si me quiere, ese es mi agobio", declaró ante la atenta mirada de todos, especialmente de su madre.

También habló de la conflictiva herencia de su padre que ha generado gran tensión entre Carmen Gahona y su madre. "Está fuera de lugar que diga que si quiero algún recuerdo de mi padre que ahí tengo su perra. No quiero a la perra, quiero un recuerdo de mi padre aunque a ti te dé coraje", afirmó mirando a cara, y confesó qué es lo único que quiere: "El farol que siempre ha llevado él y le ha tenido mucho cariño porque pertenece a la Hermandad del Cristo de lo Gitanos".

Fue una entrevista dura, en la que también habló de los espisodios de malos tratos hacia su madre. "Fue un episodio muy duro y, por eso, no lo he perdonado. Cuando yo tenga un hijo intentaré no hacer eso", declaró. O de las adicciones de su padre: "Me entero poco a poco a lo largo de mi vida. Hay muchas codas que derivaban en ese problema por la enfermedad que pudiera tener. Yo era un niño".

