13 jun 2019

Estar en una isla viviendo la auténtica vida de un superviviente no tiene que ser fácil. Si estando bien es complicado, que se lo digan a Dakota cuando empiezan a salir las muelas del juicio. Hemos perdido la cuenta de las veces que ha amenazado a sus compañeros en una de sus respuestas tan poco afables, pero esta parece que, si empeora, puede darle problemas a su concurso.

Problemas estrechamente relacionados con su salud puesto que, según ella misma le cuenta a Mahi y Miriam Saavedra que le duela la boca es un problema. "Hoy me he levantado con dolor de muelas del juicio. Vamos a tener un problema, te lo digo", le comentaba a sus compañeras entre risas, no como se lo había dicho a Oto esa misma mañana. Mientras ellas le proponían que se las sacase con un alicate que tenían ahí mismo y Dakota les contestaba "Sí claro, eso es lo que estaba yo pensando".

Les rompía la boca a todos" Dakota

Pero su peor reacción fue cuando se despertó. Mientras unos amanecían muy guapos, según Oto, como Fabio por haber dormido bien, Dakota había estado junto a Mahi cuidando del fuego. La misma que luego se fue con Fabio a buscar cocos. "Me va a salir la muela del juicio", le anunciaba a Oto que ya se podía imaginar lo que estaba por venir.

"Y aun encima estoy durmiendo y me están despertando. Están hablando ahí. Les rompía toda la boca a todos. Poco respeto que tienen, loco. Cuando me he despertado esta noche 5 veces para el fuego. No me despierto más y ya está. Si se apaga el fuego se ha apagado, comemos arroz al sol y se ha acabado", zanjaba ella con sus buenos días que son de todo menos buenos.

Más noticias sobre Dakota

- Dakota amenaza a sus compañeros de 'Supervivientes 2019'

- Así es Dakota, nueva concursante de 'Supervivientes 2019'

- El novio de Dakota responde a los rumores de infidelidad