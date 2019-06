13 jun 2019 sara corral

Compartir en google plus

La polémica entre los hermanos Rivera e Isabel Pantoja sigue prolongándose en el tiempo. Desde años atrás, Fran Rivera y sus hermanos han demandado a Isabel Pantoja algunos de los artículos personales relacionados con la profesión de su padre, Paquirri, tras su muerte.

Isabel sigue negándose a darles esa herencia, generando una brecha visible entre ambos. La artista, que se encuentra concursando en el programa 'Supervivientes 2019', relató a sus compañeros la historia de amor entre ella y el torero Paquirri. Amor del que nació su primer hijo, Kiko Rivera.

Fran Rivera contestó en el programa 'Espejo Público' a la historia que la tonadillera contó. "Me da pena, porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos", dijo el torero.

A lo que confesaba:"La convivencia fue breve, pero solo era buena cuando estaba mi padre, cuando no estaba delante no nos trataba igual". Parece ser que las diferencias entre Fran Rivera e Isabel Pantoja son insuperables.

Sin embargo, las diferencias entre la tonadillera y el torero no consiguen romper la relación de los hermanastros. Kiko Rivera y Fran Rivera mantienen una buena relación y no dudan en hacerla pública.

Más sobre Fran Rivera...

-El hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes ya tiene padrinos

-La verdadera relación de Kiko Rivera con sus hermanos

- El polémico tuit de Fran Rivera sobre Cataluña