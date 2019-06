14 jun 2019

El 2019 es sin duda un año inolvidable para Rafa Nadal. El tenista acudía orgulloso este miércoles a la ceremonia de graduación de la tercera promoción de alumnos de la Rafa Nadal Academy en su ciudad natal, Manacor, acompañado por el extenista David Ferrer. Entre los recién graduados había un miembro muy especial: Marta, su prima. Toni Nadal, director de la academia, tío y exentrenador del tenista, no pudo ocultar su emoción al ver cómo su hija se dirigía a los invitados en nombre de sus compañeros graduados. "Me siento muy afortunada de tener un primo como tú. No solo porque hayas tenido una carrera tan exitosa, sino que aún llegando tan lejos siempre has tenido los mismo valores que cuando jugabas torneos 'challenge'", aseguraba refiriéndose a Rafa Nadal.

Hace historia

El emotivo momento llega en una semana épica para el tenista. Unos días atrás —el 10 de junio—, conquistaba su 12º Roland Garros, un torneo que alcanzaba tras varias lesiones en los últimos ocho meses y tener que retirarse del Indian Wells en marzo, lo que había generado muchas dudas sobre su continuidad como deportista de élite. Pero si algo ha demostrado Nadal a lo largo de su exitosa carrera profesional es que sabe reinventarse y que es capaz de superarse a sí mismo para seguir abultando su imponente palmarés. Y así lo hizo una vez más al ganar la ensaladera de plata. Antes, el 3 de junio, el manacorí celebraba su 33 cumpleaños, el que será su último aniversario como soltero.

Hasta París, donde tenía lugar el torneo, acudió arropado por toda su familia —padres, tíos, hermana— y su novia, Xisca Perelló, que es su mejor apoyo en cada partido a lo largo de sus 14 años de noviazgo. Pronto, la pareja cambiará su estado civil para convertirse en marido y mujer, y aunque no ha trascendido la fecha de la boda, los rumores apuntan a que podrían darse el ‘sí, quiero’ antes de lo que todo el mundo cree —finales de septiembre u octubre—. Rafa Nadal se mostró muy molesto cuando alguien de su entorno filtró a la prensa su compromiso, es por ello que se cree que el tenista podría dar la sorpresa y casarse con su novia este mismo mes de junio. Aunque en julio Rafa Nadal tiene programado Wimbledon y no parece el mejor momento para celebrar el enlace, lo cierto es que su equipo deja ver que la boda podría ser inminente. Un evento que se espera íntimo y sin estridencias.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

