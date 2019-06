18 jun 2019 sara corral

En la tarde de ayer, Anabel Pantoja, sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja, se realizó una prueba de embarazo en pleno directo en el plató de 'Sálvame' bajo la atenta mirada de todos los colaboradores. "¿Te imaginas que ahora estoy embaraza?", fueron las palabras que dejaron a todo el grupo helado mientras esperaban los resultados.

La prueba de embarazo, que en un principio estaba pensada para Raquel Bollo, puesto que Las Mellis habían dejado caer que en la fiesta sorpresa de Irene Rosales la exmujer de Chiquetete afirmó que estaba embarazada, pasó a las manos de la joven colaboradora Pantoja.

Tras el enfado de Raquel con los colaboradores y el programa por no confiar en su palabra de que no está embarazada, la sobrina de la tonadillera decidió resolver el conflicto haciéndose ella misma la prueba. Lo que no sabía era que este momento daría tanto de que hablar.

La joven, que se comprometió con su novio Omar Sánchez hace un par de semanas, tuvo que ir al baño a hacerse la prueba bajo la atenta mirada de Carlota Corredera y Kiko Hernández, que la custodiaban para asegurar que realizaba la prueba correctamente. Pese a los constantes enfrentamientos entre Hernández y Anabel, ambos se rieron juntos de esta situación tan peculiar.

"Carlota que no me he hecho nunca un test. "Me lo he puesto como un 'tampax'", decía la joven haciendo estallar al plató en carcajadas. "Es broma, es broma Carlota", le decía a la presentadora que la miraba extrañada.

Tras la espera, el resultado de la prueba de embarazo fue negativo. La fiel defensora de los Pantoja, realizó la prueba mal sin obtener datos claros. Parece ser que Anabel tendrá que someterse a otra prueba de embarazo para salir de dudas.

