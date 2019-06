18 jun 2019

Han pasado nueve meses desde que Mac Miller fuese hallado sin vida en su casa de California. Nueve meses desde que el ex de Ariana Grande desapareciera de su vida para siempre, algo que ella jamás quiso cuando rompieron, tal y como se desprende del buen rollo que había entre ellos a pesar de ser ex.

La cantante no puede olvidarse de él. La herida de esa pérdida sigue estando muy tierna en su corazón. Lo ha vuelto a demostrar sobre el escenario, sin poder contener las lágrimas al recordarle y dedicarle el 'Thank U Next' que compuso para él.

Ariana ofreció un concierto en Pittsburgh, la ciudad natal de Miller, y en medio de la interpretación del tema, le dedicó unas palabras que le hicieron estallar de emoción: "Me gustaría poder darle las gracias a Malcolm porque era un ángel". Fue después de esa frase cuando rompió en llanto.

Solo el calor de su público, que rompieron en aplausos y le dieron fuerzas, hicieron posible que se recompusiera y pudiese continuar con el 'show'. Una demostración de que el amor que sentía por Mac, a pesar de que su noviazgo se viese truncado, era fuerte. Muy fuerte.

