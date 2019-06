18 jun 2019 sara Corral

Asraf Beno, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y novio de Chabelita, hija de la tonadillera Isabel Pantoja, ha decido pasarse al mundo de la música siguiendo los pasos de la familia de su novia. La pareja, que se conoció en el 'reality' 'Gran Hermano VIP', tiene una de las relaciones más seguidas del panorama actual televisivo.

Tras el viaje que Chabelita realizó a Honduras para visitar a su madre, que se encuentra concursando en el 'reality' 'Supervivientes 2019', la relación entre ambos está en el punto de mira. ¿El motivo?, el acercamiento entre la hija de la tonadillera y Omar Montes, su exnovio.

Chabelita y Omar Montes, fueron pareja durante la edición de 'Gran Hermano VIP', donde ambos concursaron. pinit Gtres.

El nuevo 'single' de Asraf, se llama 'Intriga', una canción comercial que el colaborador ha pensado para arrasar este verano. "Desde que existe el Autotune, pues me he animado a esto. Ya que todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago", declaraba Asraf. Además, no dudaba en atacar directamente al ex de su actual pareja, Omar, del que decía: "Desde que vi a Omar cantar me animé, porque dije: 'Cualquiera puede'".

El modelo y Míster Universo 2018 pisó fuerte la casa de 'Gran Hermano VIP', con el triángulo amoroso que se creó entre él, Omar y Chabelita, que en ese momento eran pareja. Parece ser que Asraf no traga a Omar, y no le ha hecho ninguna gracia el acercamiento que tuvieron la semana pasada él y la hija de la tonadillera en 'Supervivientes'.

Tendremos que esperar para poder escuchar el nuevo 'single' del modelo y ver si con él alcanza el estrellato. Mientras tanto, estaremos pendientes de la relación que tiene con Chabelita. ¿Se avecina crisis?

