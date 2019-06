18 jun 2019

Si hay dos hermanos en la televisión que se peleen más que ningunos otros y hagan como si nada son Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Para Isabel Pantoja tiene que haber sido complicado tenerlos en casa juntos porque esto no viene de adultos y la misma Chabelita lo ha confirmado. El caso es que, por fin, han vuelto a retomar la relación gracias al amor que les une a su madre e Isa ha querido contar cómo fue.

Hace unos días la hija de la tonadillera viajaba a Honduras a pasar un día en 'Supervivientes' con su madre. Y, cómo no, con Omar Montes. Para el reencuentro quiso preparar bien su papel y no llevarle más problemas a Isabel Pantoja a la isla que ha pasado sus peores ataques de ansiedad hasta hablar de su paso por la cárcel. Entonces se puso en contacto con su hermano para acordar qué le iban a decir y de paso arreglar las cosas con él desde los últimos malentendidos desde las pullas de Chabelita a Irene Rosales como lo que pasó en el famoso sofá de Cantora.

"Yo le escribí a mi hermano antes de ir a ver a mi madre. Yo fui la que le habló a mi hermano, una vez más, antes de ver a mi madre para que mi madre estuviera tranquila. Y sobre todo para que todo el mundo entendiera también mi postura que a pesar de la relación que tengo con mi hermano y todos los problemas que hemos tenido, pues aun así obviamente sigue siendo mi hermano. Yo quería ir con un mensaje claro y contactarlo de primera mano. En vez de contactar con Anabel y todo, hablarle a él. Y además me dijo algunas cosas de mis sobrinos y me lo aprendí de memoria y tal cual se lo dije", contaba Chabelita sobre esos primeros contactos que tuvieron. Lequio asegura que él vio en los ojos de Kiko celos por estar Isa en la isla pero ella aclaró por qué fue ella y no él.

"Tenerme a mí allí con Omar y con mi madre era mucho más interesante que tener a mi hermano con su cara de lo que fuera –desde luego que era mucho más living a que estuviese Kiko contando su vida-. Lo bueno es que él estuvo bien. Yo hablé con él y después también. Ayer me preguntó que qué tal, pero no hemos hablado más. Los problemas en mi familia es, por ejemplo, que no me hablo contigo pero dentro de un rato me siento a tu lado y te digo, qué vamos a decir hoy", zanjaba sobre la relación que parece que seguirán manteniendo a pesar de haber retomado su relación.

Más noticias sobre Chabelita y Kiko Rivera

- La decisión más drástica de Kiko Rivera con respecto a Chabelita, su hermana

- Chabelita asegura que su hermano y su cuñada no la hablan desde que salieron de 'GH Dúo'

- Chabelita Pantoja intenta romper el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales