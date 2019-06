14 jun 2019

Decían que Isabel Pantoja había firmado un contrato antes de ir a la isla de 'Supervivientes 2019' en el que, entre otras muchas cosas, vetaba el tema de su paso por prisión. No sabemos si será cierto o no, pero lo que sí es un hecho es que ayer la tonadillera, de manera indirecta, habló de ese capítulo de su vida que no es precisamente agradable.

Jorge Javier Vázquez anunciaba que Isabel había sufrido un ataque de ansiedad y le preguntó a su amiga Maribel cómo se encontraba antes de que viésemos las imágenes de la escena. "Hoy me encuentro mejor. Ayer pasé un mal día porque me dio una crisis de ansiedad. La llevo superando desde la primera semana que estoy aquí", respondía ella, antes de incidir en la idea de que se le había vuelto a meter en la cabeza el abandono.

Cuando Jorge Javier le preguntó a qué se creía que se debía eso, ella fue clara. Es cierto que no nombró la prisión, pero sí de manera indirecta: "Muy fácil, Jorge. Todo el mundo sabe que yo he venido a concursar y es el sueño de mi vida desde 2011. Todo el mundo sabe que lo he pasado my mal y pensaba que mi mente estaba bien pero al estar en un isla me recuerda cada día que, nuevamente, no tengo el mando de mi vida en mis manos".

Y se lanzaba al desahogo ante el presentador, con quien ha tenido etapas de complicidad: "Durante el día lo voy sobrellevando lo mejor que puedo, pero cuando llega la noche me dan ganas de salir y no puedo. Estoy rodeada de mar y ahí llega la crisis de ansiedad".

"Los Cayos me recuerdan donde estuve... donde yo no elegí estar y estuve muchos meses. Perdí la libertad y es como me he sentido estas semanas aquí", era más clara aún la Pantoja, que dejaba a más de uno boquiabierto antes de añadir: "Me quiero demostrar a mí misma que puedo. No me quiero ir".

Más noticias sobre Isabel Pantoja...

- La relación secreta que Isabel Pantoja mantuvo tras romper con Julián Muñoz

- ¿Quién le dio la lata a Isabel Pantoja?

- La traición de Aneth a Isabel Pantoja