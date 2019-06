18 jun 2019

José Corbacho nació en Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Actor, director, guionista y humorista, empezó en el teatro con La Cubana, ha dirigido películas como 'Tapas', 'Cobardes' e 'Incidencias' y la serie 'Pelotas'. Participó como concursante en 'MasterChef Celebrity' y hace unos meses en Tu cara me suena. Actualmente, colabora en el mítico programa 'Juego de niños', junto a Xavier Sardá, en TVE.

Corazón Joco es un jack russell, tiene grandes ojos y una mirada intensa. Viene con José Corbacho a la entrevista. ¿Tan amigos son?

José Corbacho Compartimos nuestras vidas desde hace ocho años.

C. ¿Le gustan los perros?

J.C. A mí siempre me han gustado mucho los animales, yo quería ser veterinario o biólogo como Ana Obregón, pero la vida me desvió. (Sonrisas).

C. Cuente, Cuente..

J.C. Cuando mi hijo Adissu era pequeño empezó a decir: perros, perros… y cerca de donde vivimos nosotros, en Cabrera de Mar, nos enteramos de que había una camada de jack russell. Fuimos a verlo, Joco era un bebé y fue imposible dejarlo. Es lo mejor que hemos hecho.

C. ¿Había tenido antes perro?

J.C. No, pero mi mujer (Mónica Mira) sí y fue una ventaja a la hora de educarlo. No fue difícil porque ha sido muy bueno, aprendía rápido. Me fascinó cómo asimiló que sus necesidades las tenía que hacer en la calle.

C. Parece que le gusta mucho la playa.

J.C. Mucho, y cuando paseamos y le soltamos se dedica a explorar. Hay veces que le llamas y te hace caso; otras, no, forma parte de su carácter. Cuando termino de grabar o no tengo trabajo y me voy con él a la playa, me resulta relajante, estimulante y me da tiempo a resetear la cabeza, a hablar con otras personas. Me encanta verle cuando hace calor y se mete en el agua y juega con la arena. Otras veces, le llevamos a la montaña, paseamos, corretea. Nos acerca a la naturaleza.

José Corbacho pasea a su perro por la playa. pinit luis trapote

C. ¿Joco, tiene sentido del humor?

J.C. Es muy divertido y se ríe mucho. Cuando estamos fuera por trabajo, le dejamos con Thais, que es una persona que cuida a los perros de una forma maravillosa. Pero cuando vamos a recogerle, se le pone una sonrisa de oreja a oreja, es muy divertido

C. ¿Qué hace Joco cuando le ve ensayar en casa?

J.C. Con él, sobre todo, ensayo monólogos. Me encantan las caras que pone, sube las orejas, pone caritas.., a veces me pongo un poco paranoico cuando no me presta atención, porque pienso que igual no funciona lo que le estoy contando. Pero es el único que me hace caso: mi hijo, con 15 años, pasa de mí y Mónica me tiene muy visto... Joco es el que muestra más alegría cuando llego a casa, aunque tiene debilidad por mi mujer.

C. Ahora que hablamos de monólogos, está en cartel en Barcelona con 'Ante todo, mucha calma'.

J.C. Sí, hemos estado en Barcelona y seguiremos de gira, pero ahora lo estoy compaginando con el programa Juego de niños.

C. Juego de niños se emitió hace casi 30 años en RTVE. ¿Está adaptado?

J.C. Sí. Vuelve a presentarlo Xavier Sardá y yo soy su colaborador. Nunca habíamos coincidido trabajando y estamos encantados. Soy de una generación que creció con Sardá en la televisión, empecé a ser espectador con 'Crónicas Marcianas' y luego competí con él en el programa de Buenafuente. Xavier ha sido un referente del Periodismo. Además, vivimos muy cerca y es muy perruno. ¡Todo felicidad!

"Xavier Sardá ha sido un referente del Periodismo"

C. Este programa en el que participa tiene un premio solidario.

J.C. Acuden todas las semanas dos famosos que se enfrentan a todo tipo de pruebas para conseguir el preciado 'Gallifante', que será donado a una buena causa. Además, también está con su sección Juan Carlos Ortega. Un nuevo Juego de Niños con más pruebas, más humor, más espectáculo.

C. En estos momentos: ¿hay suficientes programas infantiles en televisión?

J.C. Es el eterno debate. Las televisiones públicas tienen que tener programas culturales, de divulgación, buenos informativos... Juego de Niños reúne unas buenas condiciones, es un buen formato y muy blanco.

C. ¿Cree que hay gente que todavía sigue viendo la televisión en familia?

J.C. Creo que sí: hace unos meses participé en 'Tu cara me suena', y también reúne esas condiciones.

C. ¿Prepara algún proyecto nuevo?

J.C. Sí. Me tiró la caña Àngel Llàcer para La tienda de los horrores, un musical que vi hace 30 años. Ensayamos este mes y en julio para estrenarlo en el festival Grec de Barcelona y, a partir de octubre, en el teatro Coliseum de Barcelona

