18 jun 2019

Aún queda mucho por hablar y analizar de esa boda entre Sergio Ramos y Pilar Rubio -la foto de su beso- celebrada el pasado sábado en Sevilla. Por ejemplo, ¿cómo es su relación con Lorena Gómez, pareja de René Ramos y, por ende, su cuñada? Podemos intuir, o al menos sacar conclusiones, que no demasiado fluida. Que no son las mejores amigas del mundo. Y eso que, en el pasado, alguna que otra foto se hicieron juntas.

Pero no en la boda. La cantante llegó con René en lo que supuso la presentación oficial al público de su noviazgo. Vimos cómo la prensa los fotografió. También como los novios se retratan con diferentes invitados. Pero no hay ni rastro de una imagen de Rubio al lado de Lorena, y ni siquiera se siguen en ese Instagram en el que hace tan sólo un año está última llamaba a la presentadora "my friend".

Lo cierto es que Lorena ni siquiera estuvo en la despedida de soltera de Pilar. Sí Vania Milán, exmujer de René y muy buena amiga de Rubio, hasta el punto que la semana pasada se especuló con la posibilidad de que está apareciera en la boda y se diera una situación tensa. No fue así. A pesar de que hemos visto a Vania vestida para una boda este fin de semana, no era a la de sus excuñados a la que iba.

Es evidente que la presentadora no tiene más remedio que aceptar que es la novia de su cuñado y que va a tener que compartir con ella momentos familiares, pero los gestos dejan patente que hay algo que ha pasado entre ellas y que ha provocado este distanciamiento que ha quedado escenificado en el día de uno de los 'sí, quiero' más importantes del año para la prensa del corazón.

