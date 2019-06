19 jun 2019

No se calla. Nunca. Tampoco hay nadie que le diga cómo tiene que actuar o qué ponerse. Si alguien ha demostrado que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y de la manera que le da la gana, esa es Cristina Pedroche. Y la presentadora ha vuelto a hacerlo. No nos referimos solo a esa foto desnuda que colgaba ayer en las redes sociales, sino a la entrevista que ha concedido a Isabel Gemio en TVE.

Ha sido en el espacio 'Retratos con alma' donde Pedroche hablaba del buen momento que atraviesa, pero tampoco dejaba pasar la oportunidad de criticar ciertas conductas y comentarios machistas a los que tiene que hacer frente. Y puede que sea la vez que más clara se haya mostrado al respecto.

"Me veo plena, feliz. Me gusta mucho la mujer en que me estoy convirtiendo, así que estoy muy orgullosa de todos pasos que estoy dando tanto personal como profesionalmente", comenzaba Cristina, poniendo de relieve que está a gusto consigo misma y con todo lo que la rodea.

Era en ese momento en el que tocaba el tema de la igualdad: "Me gusta pensar que los hombres me ven como un igual, que me miran desde la misma altura, que me apoyan cuando lucho por mis derechos, que me dan la mano si quiero ir a la huelga el 8-M. Que haya hombres, que los hay, que me intenten mirar desde arriba, con otra altura, como que soy inferior, a mi ese tipo de hombres me da muchísima pereza y no les doy ni un segundo de protagonismo".

"Ser sexi es una cuestión de actitud. Me pongo lo que me apetece. En concreto, con los vestidos de Nochevieja es porque para mi es la noche más especial del año. Es mágica y quiero sentirme una superestrella. Quiero ser Beyoncé, Rihanna, Ariana Grande, todas en una. Entonces me pongo lo más espectacular. Lo que genero es expectación", comentaba sobre la cantidad de críticas que cosecha cada 1 de enero desde hace unos años, justo cuando termina de presentar las Campanadas.

Cristina hacía una reflexión sobre la sociedad y cómo hay un poso machista a la hora de realizar críticas: "Son mucho más duras y más con las mujeres que con los hombres. Yo puedo subir una foto en bikini y tengo comentarios muy buenos y positivos, pero también los tengo muy negativos. Sin embargo, un hombre sube fotos en bañador o, incluso, desnudo y no pasa nada, lo único que tiene son cosas positivas. En el fondo, las redes deshumanizan un poco".

"Vivimos en una sociedad enferma y machista y lo que tenemos que hacer es cambiar esos patrones y enseñara a nuestros hijos desde pequeños que el cuerpo es de cada persona y es libre de hacer con él lo que quiera. Soy un fenómeno que la gente ha comprado porque me ha vsito crecer, llevo 9 años sin parar de trabajar y demostrando muchísimas cosas porque el tópico guapa y tonta conmigo se desmonta muy fácilmente", concluía la vallecana.

