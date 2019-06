19 jun 2019

Alejandra Rubio cada vez hace cosas más raras en su canal MTMAD. Especialmente aquellas que no van nada con ella como de repente ser rubia. Sí. Eso es lo que ha hecho en su último vídeo que ha subido con Aless Gibaja. La hija de Terelu Campos se ha convertido en una chica 'total pink' y para más, Aless Gibaja le ha seguido el rollo y se ha convertido en un 'total black'.

¡Madre mía! Quién lo diría. Ver a Alejandra Rubio vestida con tonos claros rosas, lentejuelas, pantalones cortos, y un pelo rubio con unas buenas extensiones. Sí, sí, lo mismo que estás leyendo es lo que pasó. Alejandra Rubio, después de los rumores de su supuesta participación en la próxima edición de 'Gran Hermano', ha compartido su mayor tranformación y demuestra estar más integrada que nunca en la pantalla.

La transformación de Alejandra Rubio. pinit MEDIASET

"El súper video va a ser un súper cambio de look de los dos. Ella se va a transformar en Aless y yo en Ale Rubio. Osea, 'total black' y 'total pink'", empezaba diciendo el querido compañero de Alejandra Rubio, Aless Gibaja. De repente ella se ha puesto unos pantalones cortos, una camiseta blanca, chaqueta de lentejuelas, un bolso amarillo chillón con una gatita y el pelo, cómo no, rubio. Mientras que Aless Gibaja, al que nadie reconocía en Gran Vía, iba con una peluca negra, top y pantalones negros y unos botines con tachuelas. ¡OMG!

Alejandra Rubio y Aless Gibaja disfrazados. pinit MEDIASET

"Llamaría más la atención así porque todas las rubias siempre llaman más la atención. No entiendo por qué. Una morena guapa no se puede comparar a una rubia cualquiera. Con perdón. Lo siento por todas las rubias, os quiero, pero yo soy fiel al pelo negro. Sí que es verdad que la gente se fijaría más en mí si iría con esta melena rubia, así larga, con extensiones… súper vestiditos y súper monas de la muerte. No es que ligue más, sino que se fijarían más", decía ella con zascas incluidos pero dejando bien claro que por muy bien que le quedase, seguía siendo una chica 'total black'.

