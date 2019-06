19 jun 2019

Mónica Hoyos se ha venido abajo en 'Supervivientes' por un enfrentamiento mañanero con Isabel Pantoja. Alguien que le conoce muy bien según ella. Y es que con la comida no se juega y eso es lo que ha hecho. Isabel ha estallado y le ha parado los pies pero, después de todo su sacrificio, Mónica Hoyos está muy dolida de que la tonadillera piense eso de ella.

Nada más despertarse, con el primer café de la mañana, las dos concursantes estaban discutiendo. "Me da rabia que se diga "mira el café que me ha tocado". No. Eso es el agua que se le ha echado que ha sobrado para luego. El café que se ha tomado todo el mundo es perfecto. Estás dando a entender que te hemos dado o tú has cogido la zurrapa nada más y no es cierto", decía Isabel a Mónica que se quejaba de lo que le habían servido.

"Aquí la gente da cosas a entender también y a veces no son ciertas", le insinuaba la ex mujer de Carlos Lozano. Mientras que Isabel explotaba y le decía que tenía mucho que callar. El caso es que el día anterior se habían puesto de comer a espaldas de los otros concursantes y eso, obviamente, no hizo gracia a la tonadillera. "Comisteis la azúcar que os dio la gana, con el pan y la miel", decía la Pantoja. Fabio intento interrumpir el enfrentamiento disculpándose por el error pero Mónica no hacía más que excusarse.

Isabel Pantoja no pudo más y terminó desafiándola por favoritismos: "Nosotros tampoco pero tenéis que esperar a que lleguemos. Si esto lo hubiera hecho otra persona y el líder no hubiera estado aquí. Tela lo que hubiera pasado. Y tú lo sabes". Y este zasca de Isabel no le gustó nada. Tan poco que se fue a otro sitio en la playa a desahogarse hablando sola hasta que llegase Omar y ella mandase a todos a la mierda. "Qué cambio Isabel. Está perfecto que diga lo que quiera pero yo también. Yo no soy Omar", empezaba diciendo Mónica Hoyos muy sorprendida y decepcionada a la vez.

"Me parece muy feo por parte de los dos. Bueno, tú menos. Isabel sabe perfectamente y de sobra y durante todos estos meses, que no sólo he dejado de comer un poco de pescado para dárselo a quien sea. Cállate, que te voy a contar lo que tú no sabes. Cuando yo traigo el marisco no estoy pensando en cuál es el más grande a ver si me lo como yo y eso lo sabe mucha gente de la que está ahí. Estar hablando así, nada más despertarte cuando estás tomando un café, cuando jamás me sirvo yo ni nunca sirvo a nadie ni pido, yo no soy imbécil. Me fijo en quién le cae mejor a quién cuando sirve uno u otro", terminó echándole en cara al mismísimo Omar totalmente derrumbada y dolida por la traición de su amiga.

Más noticias sobre Mónica Hoyos

- El 'zasca' de Dakota a Mónica Hoyos

- Mónica Hoyos traicionada por Carlos Lozano

- El tremendo enfrentamiento entre Mónica Hoyos e Isabel Pantoja