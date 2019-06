20 jun 2019 sara corral

Esta misma mañana, mientras Isabel Pantoja cocinaba en la playa, Omar, Colate y Fabio han decidido buscar leña para poder avivar el fuego. Lo que no sabían es que iban a conseguir casi todo lo contrario.

Omar y Colate cargaron con un tronco demasiado grande y pesado para ellos, más bien, un árbol caído. Al llegar a la playa e intentar colocarlo se han llevado por delante el guiso que estaba haciendo Isabel, echando arena y casi apagando el fuego.

Un error que les ha salido caro, y ha dejado petrificados al resto del grupo. Rápidamente, Colate ha intentado reavivar el fuego, pero algo que no han podido salvar es la comida. Frente a las miradas de todos los concursantes desolados sabiendo que hoy no podrán comer, Omar y Colate han intentado salvar los restos de comida que quedaban. La primera en reaccionar ha sido Dakota.

Dakota, que ha protagonizado el concurso por dar siempre su opinión libremente y tener varios frentes abiertos, no ha dudado en hacerlo una vez más con el exmarido de Paulina Rubio, con él que cada vez tiene una peor relación.

"¿Te sientes mejor si no como?", le recriminaba Colate a Dakota. La joven que no podía perdonar el error, discutió con Colate, ya que Omar, que también había sido culpable, había tomado la decisión de no comer, y él no lo había hecho."Es que yo no puedo comer tranquilo después de esto", dijo Omar.

Colate se defendió alegando que:"Era un error, y a cualquiera le podía pasar". Parece que han conseguido mantener el fuego, aunque todavía no saben si les aguantará hasta por la noche, puesto que solo quedaban las brasas después del fatídico momento.

